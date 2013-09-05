《热点透视》量化宽松有效果吗？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬/朱晓军

路透伦敦9月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)开始采行量化宽松(QE)，向债券市场人为注入资金已有将近五年的时间。QE和长时间的近零利率，一直是危机之后货币政策的重头戏。这个时代远未结束，但已经持续够久，足以让我们对货币政策来一场初步评判了--尤其是美联储已经表示准备缩减买债。我的判定结果是：QE的效果本可能会更差，但也原本应该更好。

我们知道，决策者们做得本可能会更糟，因为他们采取了1929年时所采用措施－那是上一次，国际性的信贷繁荣最终以国际性的信贷破裂收尾。而当今的央行官员比他们的前辈们做的要好。1930年代的时候，很多国家的央行官员负责缓和通货紧缩，最终未能阻止银行业危机的发生。而这次，价格既没跌到崩塌的地步，也没涨到泡沫破裂的程度，倒闭的大型金融机构也仅雷曼兄弟一家。

虽然货币政策是帮助稳定了经济和金融形势，但政府对银行的援助、高福利国家的大额财政赤字以及一些自动效应，起到了更加重要的作用。央行对疲弱机构的扶持，以及在欧元区，央行对疲弱政府的帮助，比央行本身的货币政策更加重要。

假设货币政策紧一些，也许可能有更多的金融破坏，生产性的投资也会更少。可以肯定的一点是，QE没创造经济奇迹；经济增长依然缓慢，失业率也还是处于高位。

不那么肯定，但仍很有可能的一点是，往金融体系中注入额外资金已经制造出了新的问题。论据很简单。这些零成本或低成本的资金中有一部分购买了股票、债券、大宗商品，还有高增长或高收益经济体的货币。这些新资金推高了价格，并支撑了一些发展中国家非可持续的快速经济增长。

一段时间以来情况可能都显得不错，但是现在，QE结束的前景突然使这种资金流入发生逆转。结果就是金融市场动荡，以及像印度和印尼这样的国家得到的融资突然下滑。这些国家之前一直都对高额的经常帐赤字安之若素。

因此，即便发达经济体的经济增长略微回升，全球金融稳定性看起来却有所减弱。撤走QE可能在市场再度引发一场混乱。

并没有太多值得庆祝的，尤其是考虑到各央行的巨大权力。金融当局真的可以在政府和金融机构的帮助下，穿透无所不在的恐惧与债务之网，找到更有效的促进全球经济的方式么？我认为，他们需要认识到他们的局限性，并且同时拥有更多明智的勇气。

谦逊可以对抗恐惧。虽然央行官员们常常谈到激发动物本能，但QE和超低利率带来的痛苦比鼓舞要多。它们显然不是正常之举，所以实施得越久，就越令人担心其结束将对市场和经济造成破坏。

金融当局采用这些政策，是因为他们高估了货币政策的积极作用。任何利率水平和资金量都解决不了过度的建设、融资和监管。任何货币政策都无法对人进行培训、创造就业、建立工厂或改变法律。政策利率可能有助于让过热的经济冷却，或者让过冷的经济回暖。但是，对于应对经济萧条(和繁荣)，财政政策更有效果。

在2009年避免金融系统坍塌之后，央行官员们本应该为自身设定更加温和的目标。他们应该关注维持零售价格稳定。单这一项就足以让他们忙碌。若是成功，这将为经济注入更多信心。

挑战传统的局限性需要勇气。央行官员努力做得太多的同时，选用的工具又太少。他们没有丢掉危机前的习惯。基本上，他们不想动金融系统，尽管借贷市场的波动对货币稳定性构成了最大威胁。他们不愿意直接创造或摧毁货币，尽管平衡货币与商品、服务供应是保证物价和薪金稳定的最直接方式。而且，他们还怯于干预市场，即使汇率和资产价格的大幅波动损害了经济。

对传统政策局限性的敬畏，削弱了QE的效力。如果新创造的货币直接进入的是消费者和企业的银行账户，而非进入银行，那么可以更多用于偿付超额债务或进行生产性投资。但是，QE至少是个新点子。如果点子再多些，央行官员们应该能做得更好。(完)

(译文审校 王洋)

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