《热点透视》美联储宣布缩减后股市不跌反涨为何？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 朱晓军

路透伦敦12月19日 -情况有点儿让人看不懂。过去一年大部分时间，投资者都非常害怕美国联邦储备委员会(美联储/FED)会放缓量化宽松(QE)步伐。他们担心，美联储减少注资将压低金融资产价格，尤其是股票等风险资产。然而，当美联储周三最终宣布缩减购债后，全球股市却不跌反涨。

原因之一是投资者心中的一块石头落地，另一个解释是缩减幅度较小，让人欣慰。美联储把每月购债规模仅仅削减了12%，并承诺未来缩减时会很慎重。但也许股市上涨的最重要理由是，投资者认为一杯调制得恰到好处的潘趣酒正等着他们开怀畅饮。(punch：潘趣酒，一种用酒、果汁、香料等调和的饮料)

经济佳酿，即便不至于让人大醉，也令人感到微醺。美联储的缩减决定等于是正式承认，在多年的磕磕绊绊之后，各发达经济体国内生产总值(GDP)正在全面增长，而且有加快迹象。而强劲的企业获利，则是甘甜的辅助饮料。

虽然美联储正在稀释QE烈酒，但还没有停止供应。包括美国在内的大多数国家央行认为，宽松货币政策仍然十分重要，可以支撑羸弱的就业市场并且避免仍在康复中的金融体系旧病复发。交易商预计美联储在2015年9月之前不会升息。

这种有利局面能持续多久呢？

乐观者相信这可能会持续多年。他们认为，在美联储等央行最终觉得可以安全结束货币刺激政策时，股市将得到GDP强劲增长和企业稳健盈利能力的坚实支撑。

但未来仍有可能遇到阻碍。廉价资金造成了市场扭曲。也许通胀率将随着GDP增速一起回升，促使央行必须以令市场不舒服的速度快速收紧货币政策。而在货币政策变得不再非常有利时，银行也可能陷入麻烦。不过，诚如热衷于酒席的人所言，今朝有酒今朝醉，尽情享受吧。(完)

(审校 张涛)

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