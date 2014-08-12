《热点透视》预测美英何时升息 盯紧薪资数据更胜钻研闲置产能

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay；编译 朱晓军/艾茂林
路透伦敦8月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行正关注实际与潜在产出之间的缺口，以决定何时升息。不过，衡量这个缺口可是件吃力不讨好的苦差事。投资者与其竭力判断闲置产能，不如去参考一项简单许多的指标：薪资数据。
闲置产能、产出缺口都是同一回事。在一段时间内，一个经济体的产出通常会增长。当陷入衰退，这个经济体在理论上可以创造的产出，和实际产出之间就会出现差额，就像美国和英国2008-2009年骤然落入经济衰退的情形。若这个差额巨大，英国和美国国内生产总值(GDP)能够保持当前的不错增速，但企业将没有能力推动多少价格上涨。因此，受薪者没法获得太多薪资调升，央行也不会觉得有必要升息。
这道理不难理解，但是闲置产能却无法直接观察或衡量。就像只能通过察看树木的摆动来观测风一样，闲置产能也只能通过它对间接指标的影响而看出来。
一条原始线索就是失业率。美国与英国失业率目前分别为6.2%和6.5%，在经济衰退时的高峰分别达到10%和8.4%。一般认为英美两国的长期结构失业率都在5%左右，失业率低于该水平，就会开始推升通胀。但这种看法或许是错误的。经济衰退可能已经改变了非加速通货膨胀失业率(NAIRU)。
薪资趋势是更好的指标。如果劳工成本开始盘旋上涨，而生产率增长维持疲弱，那么企业将被迫提价，美联储和英国央行将不得不作出回应。但目前薪资增长远远谈不上盘旋走升，而是持续停滞，去年美国涨幅只有2%，英国只有0.7%。
完全有理由认为薪资不会很快开始上涨。在英国，未充分就业人群数量为140万，远高于2008年的67万。自营工作人群比例从2010年的12.9%上升至近15%，这类人群往往挣钱较少。失业超过一年的人群数量仍将近75万，2010年时为38.1万。
在美国，关键数字是就业参与率。美国劳动适龄人口投入就业市场的比例，已经从2000年的67%降至如今的62.9%。现在似乎有很多只要可以获得新工作，就不计较薪资水平的潜在就业者。在美国劳动力市场人口之中，有2%失业超过六个月，是经济衰退前平均水准的两倍。这类人群不大会积极要求更高的薪资。
当然和大多数数据一样，劳动力数据也会有不同的解读。就业参与率下降，可能只是反映婴儿潮世代提前退休。未充分就业者和长期失业者可能只是工作技能太少，不能获得较好的薪酬待遇。
英国的闲置产能可能集中在金融和石油等领域。其他行业的从业人员也许可以尽力争取调高薪水。确实，REC/KPMG近期数据显示英国新聘人员的薪资正在上涨。据苏格兰皇家银行分析师称，美国开始出现薪资协议上涨的迹象。
央行官员对潜在产出有自己的估计，但这些估值似乎不太可信。英国央行声称闲置产能只有1-1.5%，但这衡量的是未来三年的闲置产能。英国央行目前预计，这些闲置产能仍将花上整整三年的时间才能消化，这非常方便支持央行缓慢加息的倾向。虽然央行8月13日的通胀报告可能会说闲置产能已进一步减少，但也同样有可能发现新的闲置产能，因财政研究所等机构认为，趋势产出和实际产出之间的缺口为14%。
虽然学术面的辩论十分激烈，但试图预判央行的思路基本上就是在浪费时间。较好的策略是观察薪资增长。当薪水明确上涨时，美联储和英国央行估算的闲置产能都可能很快消散，利率也将向上行走。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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