《热点透视》美国对汇丰的巨额罚单折射出金融业监管进展有限

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
Dominic Elliott/编译 李春喜
路透伦敦12月11日 - 美国监管机构对汇丰控股(HSBA.L)因洗钱问题开出的19亿美元罚单,创下了银行业之最,但这笔一次性罚款与汇丰的1,180亿英镑市值相比,仅是象征性的.不过,监管者本来要实施的处罚可能要重得多.据纽约时报报导,部分美国监管官员原本想要起诉汇丰,但担心下手太重可能会可能会影响汇丰在美国的分支,并破坏整体银行系统的稳定.
该报导称,美国司法部的检察官员曾考虑过三个选项,最终选择了惩罚性最弱的一个.在两项较为严厉的处罚当中,一项是洗钱罪指控,这将终结汇丰在美国的业务,使其丧失银行执照;另一项相对较轻的刑事指控,将大幅限制汇丰的经营范围.但这两项处罚措施都可能对经济引发负面影响,而这是当局所极力避免的.
当然,汇丰在获悉涉嫌洗钱之后采取的大范围业务整改,也可能影响了监管者的看法.但当局对可能造成系统性风险方面的考虑,显示出自金融危机以来,虽然当局一再承诺要迫使银行制定有序重组预案,但取得的进展少之又少.
诚然,12月10日公布的如何应对破产银行的文件,是美国联邦存款保险公司(FDIC)和英国央行整体思考的成果,但还待赋予细节.另一方面,监管机构采取的一些相互冲突的举动对现实毫无帮助.德国、英国和美国的监管机构都希望银行成立单独投资的子公司,以避免将资金用于海外谋利.
虽然汇丰是具有全球系统重要性的大银行之一,但这些银行也最容易分拆.汇丰的海外实体单独投资的比重高于多数同业,不过监管机构仍然选择基本上放过其美国业务.如果汇丰未能信守承诺,监管机构仍可在未来五年内对其提起指控.另一方面,这个创纪录的罚单同时也暗示了,虽然雷曼兄弟破产已经四年,金融业的问题远没有得到整治.(完)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
(译文审校 沈以文)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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