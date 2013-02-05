《热点透视》就业成长稳定 美国有望再攀危机前的就业高峰

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约2月1日 - 稳定的就业增长将使美国有望回到危机前的就业高峰.要恢复2008年初近1.38亿的就业人口水平,美国需要创造300万个岗位,这个目标看上去已不再那么令人生畏了.根据最新数据,这到2014年中就有可能实现.填补这个巨大差距十分重要.达到"正常"就是下一个等待攀抵的顶峰.

美国今年1月创造了15.7万个就业岗位,加上去年12月上修后的数据在内,美国的非农就业岗位在过去三个月间平均每月增加20万个.这就使得失业率小升至7.9%也稍微不那么让人心忧了.若企业继续保持当前的招聘速度--一项新的制造业活动调查显示这种可能性已经上升--就业市场应该能在16个月后恢复到危机前的高峰水平.

虽然过程大概要花上六年,对奥巴马总统来说仍算欣慰.奥巴马的早期假设现在已被证明是太过乐观了.但即便那样,就业市场也到不了需要达到的水平.

光是为了吸收人口增长中新产生的劳动力,美国就需要每月多创造10万多个就业岗位.拿它乘以六年,则需要700万个新的岗位.

这将使得失业率降至6.5%难以实现.6.5%是美国联邦储备委员会(美联储,FED)最新宣布的考虑加息的失业率门槛.1月份美国的就业参与率仍维持在63.6%的历史低点.假如,数以千计窝在父母家里的20岁出头的年轻人重新出来找工作,失业率则会上升,而不是下降.

新的劳动力供应也会使在职者更难要求加薪.这将进一步约束通货膨胀,从而给予美联储另一个保持宽松货币政策的理由,就算市场的就业人数达到了原先的水平.恢复危机前水平的就业,很可能最终只是一个具有象征性意义的里程碑.(完)

(编译 隋芬; 审校 侯向明)

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