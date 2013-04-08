《热点透视》：美国就业数据散发出新的绝望气息

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson
路透纽约4月5日 - 美国的就业数据正散发出一股新的绝望气息。劳工部周五公布，3月非农就业岗位只增加了8.8万个。劳动力人口亦降至34年来最低。
就业参与率目前仅为63.3%，较2月下滑0.2个百分点，且较2007年底繁荣临近尾声时低了2.7个百分点。婴儿潮时期出生的人口逐渐老化并提前退休，是造成上述结果的原因之一，尽管在经济衰退期间55岁以上的受雇者人数在稳步增加。
而另一个因素则是，目前有近900万美国人依赖残障福利度日，为1990年代中期上次福利改革时人数的两倍。过去五年来这部分人数增加了25%，在就业参与人数的降幅中占到五分之一。
Atlantic和全国公共广播电台(NPR)最近的调查又挖掘出一系列原因。对那些囊中羞涩的州来说，这很容易理解，比如：与失业救济不同，残障福利是由联邦政府出钱的。包括华盛顿州在内的一些州甚至聘用私人企业来帮忙，把失业者转成丧失劳动能力者。
这一趋势令人担忧。即便有些人只是部分丧失劳动能力，比如背痛和糖尿病患者，通常也不再上班了。就业困难者的增多亦加重了数据的扭曲程度。上个月的失业率降至了7.6%。但如果把就业参与率调整到12个月前的水准，失业率马上跳升至8.3%。
这只是一个月的数据，而且也并非一无是处。之前几个月的数据经过修正后，额外新增了6.1万个就业岗位，同时大多数领域显现适度增强--尽管零售行业就业岗位减少了2.4万个，这可能要归因于薪资税上调带来的延迟效应。
但长期失业人数的增加会让经济付出更多代价，货币或财政刺激措施均无法给予解决。即使就业增长再度加快，这一问题也会严重阻碍充分就业的达成。(完)
(编译 侯向明; 审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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