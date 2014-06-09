《热点透视》美国就业市场终回危机前水准 但上升步伐依然迟缓

以下内容仅代表其个人观点) (本文作者为热点透视专栏撰稿人

路透纽约6月6日 (撰稿 Martin Hutchinson； 编译 郑茵) - 这差不多是一座里程碑。大衰退时期损失的870万就业岗位终于全数回补了。但要是考虑到自2008年初上次就业高峰以来的人口增长，美国还需要新增几乎同样这么多的就业机会。同时，就业岗位也正在从制造业转向服务业，但总体而言这次情况的好转要比前几次要慢得多。

周五公布的数据显示，5月就业岗位增长21.7万个，高于2010年2月跌至低点以来每月17.3万个的平均值。然而目前16岁及以上人口以每月将近20万的速度增加，单纯保持就业率不变，就需要每月新增12万个岗位。这样一调整，5月的报告也不过表明，即便假设人口不再增长，美国就业状况也仍处在从低点回升的半途当中。

这一次就业岗位的回补特别慢，共计花费76个月时间，而之前2001-2005年、1990-1993年以及1981-1983年，花费的时间分别为48个月、32个月和28个月。近期生产率的提高也步履维艰，让人越发感觉，21世纪美国经济正在呈现衰老迹象--尽管那些末世论者之前低估了人类的创造力和适应力。

就业岗位的新增方式也给未来带来疑问。美国建筑业减少了约150万个就业岗位，虽然都在谈论制造业复苏，却也没能阻止该行业的就业岗位减少160万个。金融和零售行业亦丧失岗位，矽谷一派繁荣但信息领域却仍有岗位流失。就业机会增长最多的是医疗保健和社会援助行业，增加就业210万个，其它新增就业机会较多的还有休闲和酒店业、专业暨商业服务以及教育。

因此，实业型经济正在转向服务型经济。这并不是新的趋势，但至少让经济的可预见度下降，而且由于失业者不容易找到适合自己的新工作，就业参与率可能持续下降，而这已经成为本次金融危机以来另一个让人揪心的问题。不过，从更高一点的角度来看，这只是一场长期而缓慢的经济复苏。(完)

(译文审校 田建华)

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