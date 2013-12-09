《热点透视》美国经济或许终于东山再起

12月9日 - (本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson

路透纽约12月6日 -无精打采的美国经济或许终于打起精神来。根据周五公布的数据，上个月新增了20.3万个工作岗位，失业率则降至7%。在这之前还有其他新出炉的强劲数据，包括第三季国内生产总值(GDP)增长3.6%。纵然不是全面的复苏，但即使是有一点点恢复正常的感觉，都让人如释重负。

如今报导的消息几乎都让人备受鼓舞。周五公布的汤森路透/密西根大学12月消费者信心指数初值跳涨，接近当前复苏期间的最高水准。11月汽车销售年率也从10月的1,530万辆跳增至1,640万辆。

就业情势尤其突显出正面的发展。11月是连续第二个月新增就业岗位逾20万个，而且各行各业均有增长。制造、运输和仓储、零售贸易、专业暨技术性服物以及医疗保健，全都净新增逾2万个工作岗位。就连长期萎靡不振的建筑业也新增了1.7万工作岗位。房价在攀高，失业率则来到五年来最低水准。

但这一切仍远称不上恢复正常。在1994年，即上次经济良好复苏的就业高峰时期，美国GDP成长率为4%，每月就业岗位平均增长32万个。再往前回溯10年，来到前一个景气翻扬的高峰年，经济成长高达7.3%，月度新增就业岗位32.2万个。更有甚者，这次的劳动参与率较2007年均值整整低了3个百分点，意谓着目前的就业数据仍然不可靠。

即使如此，美国联邦储备委员会(美联储/FED)若真的倾向于开始缩减每月850亿美元的购债规模，那么此刻已有足够的正面迹象。当然，在1994年时，尽管联邦基金目标利率几近倍增至5.5%，经济成长仍高涨。这次经济是否真的出现进展，真正的迹象或许是货币政策的影响力是否可以不再发挥那么大的作用。(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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