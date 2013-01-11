《热点透视》奥巴马的新财长人选或没条件充当改革派

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Daniel Indiviglio/编译/隋芬/蔡美珍

路透华盛顿1月9日 - 美国总统奥巴马选择的盖特纳财长接班人--杰克·卢(Jack Lew),最终也许只会成为政策的微调者,而做不了改革派.杰克·卢是一位预算专家,曾在前总统克林顿任下帮助美国实现预算平衡.但在当今的共和党人看来,他也许有点太偏自由派了,而且奥巴马对于福利支出的态度是希望略微削减,而非大砍,这样一来,杰克·卢不太可能对美国赤字问题提出一项长远解决方案.

财长这个职位需要具有全方位能力的人出任,而杰克卢与其他候选人相比不遑多让.当然,他在金融市场的经验是不多,只管过几年花旗的自营交易平台,而且他也缺乏丰富的外交经验.但杰克·卢拥有弥补这些不足的地方,他与国会之间就财政政策开展过广泛工作.他尤其热衷钻研预算问题.

财政上的本领让他为克林顿和奥巴马都编制过预算.在克林顿任下,他是财政平衡协商团队的一员,之后又让美国实现了三年的财政盈余.目前美国预算整体协议仍在未定之天,政界及金融界均为此大声疾呼,而理论上杰克卢的背景提高了达成整体协议的可能性.

可惜的是,由杰克卢担任财长,也未必能够达成一个周延的协议.别的不说,许多共和党议员非常排斥杰克卢.根据媒体报导,在2011年债务上限谈判期间,有些共和党对他的态度感到不满.在最近促成化解财政悬崖短期协议的谈判中,杰克卢并未参与,可能是因为奥巴马不希望在国会举行财长提名人选听证会之前,进一步惹恼共和党议员.

杰克卢在理念上是属于自由派,所以他对于医保(Medicare)等福利措施一直是谨慎予以调整,而不是根本性改革.但温和调整无法提供长期稳定性.国会预算办公室预估,联邦医疗福利支出相对于国内生产总值(GDP)的比例,未来25年将由5%增加到10%以上,处理这项挑战所需要的绝不只是微幅调整.

如果能够提出中期的解决对策,或许就足以让金融市场安心一阵子.至少比起最近每个月忙着灭火,这就已经是一大进步了.但光是这样,奥巴马和杰克卢将无法留下一个长久的财政佳绩.(完)

(译文审校 张明钧)

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