《热点透视》辉瑞与阿斯利康联姻之路应暂告段落

以下内容仅代表其个人观点) (本文作者为热点透视专栏撰稿人

路透伦敦5月21日 - 辉瑞(PFE.N)对阿斯利康(AZN.L)的收购提议仅剩几天时间就将到期，双方这几天不应进行接洽。现在谈判要么将无果而终，要么会拖延晚些时候正常的重新开始。

在收购提议截止日期5月26日来临前，阿斯利康部分股东正在敦促展开协商。他们希望辉瑞给出一个新报价，高于之前被拒绝的1,190亿美元。但要得到一个新报价，并没有一个可靠的办法。

投资者希望双方接洽的原因显而易见。辉瑞最终报价和阿斯利康1,270亿美元的底线之间差距并没有那么大。辉瑞已表示，如果阿斯利康推荐其出价，那么辉瑞有权提高报价。

但辉瑞的隐含策略很可能不起作用。英国收购委员会(UK Takeover Panel)规定禁止私下里或公开以任何方式发出暗示，肯定会有取代之前已宣布为“最终报价”的出价。如果阿斯利康现在推荐辉瑞的最终报价，而辉瑞到时候不提高报价，那么董事会恐怕要有麻烦了。该委员会要求，撤销推荐要有充分合理的理由。“我们原本以为会得到更高报价”这种理由并不合适。

而且，阿斯利康董事会这样做就是言而无信，因为其已经以辉瑞报价未合理反映出该公司价值为由而予以拒绝。现在要回头再假装推荐该报价，就显得不诚实。

提高报价的唯一可靠办法就是放任当前的提议期限结束，耐心度过规定的三个月等候期，8月再开始重新谈判。

这样一来仍为现在谈判留有余地。但截止日期前最后几天的讨论不太可能有太大成果。目前气氛紧张。如果冷静下来，阿斯利康可能要求将报价截止时间推迟，以便进行更具建设性的协商。但这只会让事情进一步延后，因为此举会令最终截止日和提出新报价之间的三个月等候期推迟开始。

阿斯利康对每股58.85英镑的心仪价格比较自信。要让这样的价格显得合理，阿斯利康必须完全实现2023年营收达到450亿美元的预估，并提高利润率。

但阿斯利康董事会要求更高的价格作为该公司放弃独立性的代价，这没有错。毕竟辉瑞报价中有55%都是股票，其在并购方面的成绩也欠佳。除此之外，辉瑞明显可以担负得起更高价格，因为合并会带来巨大的运营和纳税协同效应。

如果阿斯利康股东不同意董事会的评估，那么他们随时可以选出一个新的董事会。在辉瑞可以重新提出收购报价前，阿斯利康现有董事不应明知不恰当而故意推荐一项交易，只把其作为防范药物临床实验结果令人失望的一种保险手段。

就算合并的确是明智之选，阿斯利康也不是只有这一次机会。相反，可能很快就会有新机会出现。眼下双方应相互握手，然后回到各自公司的运营中去。(完)

(撰稿：Chris Hughes 编译：李爽 译文审校：徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。