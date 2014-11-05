《热点透视》美国结束量化宽松 对全球经济其实是好消息

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 王丽鑫
路透伦敦11月4日 - 这一直是大问题。美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束量化宽松后会是什么情况？央行官员可能觉得这个问题很难回答。美联储不再新增货币向经济注资，可能让对此已成习惯的投资者和富裕人群以及难以适应，但对于全球消费者，尤其是贫困人群，以及全球增长却是有利的。
对QE利弊的争论不会很快结束。这项政策的目标是部分通过推升金融资产价格来提振增长。上周五日本扩展QE计划后日股上涨，说明在这方面效果多明显。
但美联储超宽松货币政策也有负作用。QE推动美元贬值并刺激投机，助推石油等大宗商品价格大幅上涨。随着对全球投资者带来最大影响的量化宽松结束，这种激励也消失。布兰特原油价格自6月末的逾100美元高位下滑约20%，汤森路透CRB大宗商品指数同期下降13%。
对日常生活有重要影响的物价下跌，相当于新兴经济体和发达经济体同时大幅减税。对于所有的消费者，尤其是贫困消费者影响非常大。联合国粮农组织公布9月全球食品价格下降2.6%，较上年同期下降6%，至2010年以来最低水平。这将有助于新兴经济体维持较低的通胀和利率。
对于富裕国家，物价下降也有影响。大宗商品价格较低意味着消费者的收入能买更多商品。例如美国能源资料协会(EIA)预计今冬家庭取暖油平均支出较去年下降15%。
QE的试验性质是一个尴尬的事实。理论上讲，增加货币可以应对增长迟滞。实际上却可能放慢复苏。央行更谨慎的进行干预似乎更加明智，也更加合理。如不久前的经验显示，催生市场泡沫不能带来持续增长。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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