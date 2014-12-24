《热点透视》美国经济盼望已久的复苏终于到来 明年看来将继续回升

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio；编译 王丽鑫

路透华盛顿12月23日 - 美国等待了约五年的复苏可能终于到来。几个月前，来自海外的风险还令人担忧。但现在在强劲的增长和招聘活动对比下，这些风险显得微不足道了。如果房地产业终于回暖，连计划中的升息影响看来都能轻易抵消。

全球最大的经济体近几年增长并不快，2012年和2013年增幅勉强超过2%。但今年第一季由于恶劣天气原因，经济萎缩2.1%之后，随后两季度平均增速达到了可观的4.8%。

就业情况也好转，11月新增岗位数量创2012年初以来最高，六个月趋势也达到2000年以来最强劲。薪资水平也有所增长：经通胀调整的可支配收入11月同比提高3%，为2012年以来最佳。

美国的增长前景看来好于多数高收入国家。世界银行预计2015年欧元区和日本经济增长不足2%，今年或很难超过1%。但即使美国第三季净出口持平，经济增长率也将超过4%。

俄罗斯在乌克兰问题上的强硬态度，或伊斯兰国在中东的武装势力等地缘政治风险，没有阻碍美国的增长，也没有推升能源价格。相反，原油价格大跌，令汽油价格降至五年来最低。最近没有出现美国人感染这种病毒的消息，似乎也让市场放下了对埃博拉疫情的担忧。

随着更多美国人找到工作，被压制的家庭需求可能也被释放。第三季经济强劲增长5%，房地产几乎没有作出贡献。如果该产业终于好转，那么即便其他部门逐渐降温，也可能支撑经济增长。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)2015年中升息的话，将提高贷款成本，但也能提振银行业利润。只要美国仍是全球避险天堂，外国投资者的需求将消化美联储政策的影响。

再看看政治方面。共和党执掌国会后，僵局恐将持续，但监管格局保持不变对民间部门也不是坏事。而且若能协商成功，美国政府甚至可能通过税务改革减轻企业负担。即便意外的风险难免出现，但美国经济看来势将在2015年继续回升。(完)

(译文审校 高琦)

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