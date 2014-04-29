《热点透视》山姆大叔新制裁直刺普京 俄国外资亦人心惶惶

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison
路透芝加哥4月28日 -欧美企业已经被卷入欧美国家与俄罗斯在乌克兰问题上的角力。美国公布新的制裁措施，并瞄准俄国石油巨擘Rosneft(ROSN.MM)董座谢钦(IgorSechin)之后，大型石油公司更加显得难以自保。英国BP(BP.L)持有Rosneft约20%股权，但由于BP反对制裁的立场，俄罗斯当局或许不会直接报复BP。但所有在俄罗斯有合作关系的外国企业，都有可能遭到俄国总统普京的惩罚。
谢钦是普京的亲信，在先前针对普京派系人马的制裁名单中，谢钦没有名列其中颇启人疑窦。Rosneft是俄罗斯最具战略性影响力的重要企业之一，这次将制裁范围扩大到涵盖Rosneft董座后，俄国的欧美合作企业伙伴涉入的利益关系也随之大幅提高。
BP并不是唯一一家在俄国有重要业务的大型油企。Rosneft正在与美国艾克森美孚(XOM.N)合作探勘俄国极地石油。法国能源集团道达尔(TOTF.PA)在俄国天然气公司Novatek(NVTK.MM)持有大量股权，Novatek的老板之一正是普京的亲信Gennady Timchenko，也是欧美主要制裁对象之一。
不过，BP的可能损失仍然高于其他欧美企业。BP去年将俄国合资事业卖给Rosneft，取得Rosneft近20%股权。根据投行Jefferies的资料，BP今年原本应该可以从Rosneft取得约5.5亿美元股利，这笔在Rosneft的股权投资，将为BP的税前营业利润贡献约十分之一。
BP周一股价小跌，似乎显示投资人认为风险不大。Rosneft本身并未成为制裁的直接目标，根据金融时报报导，BP已警告英国官员若加强制裁的风险。克里姆林宫或许会认为BP是俄国真正的朋友之一，至少目前如此。
欧美其他产业的高层或许会更加担心在俄罗斯的投资事业。若演变成以牙还牙的报复战，这些企业有可能无法进入俄国。更大的威胁是，说到以法律修理得罪它的个人或企业，俄罗斯政府从来不会手下留情。曾是俄罗斯石油巨擘的尤科斯(Yukos)，就因为一个赋税案子，最后破产一无所有。
之前普京或许还有点犹豫对外国企业采取大动作。但现在他大可以说是对方先出手的。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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