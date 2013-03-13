《热点透视》美国股市可能会冲得更高 但之后将急速坠地

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 隋芬
路透纽约3月12日 - 美股标准普尔500指数正在逼近新的收盘记录，快要超越2007年10月创下的历史收盘高位1,565.15点。根据基于利率的简单估值模型，比如所谓的美国联邦储备理事会(美联储/FED)模型，标普股指或可再次上涨逾一倍--但长期来看，大涨之后将是急剧崩跌。
美联储模型将股票的盈利回报率等同于应用广泛的10年期美国公债收益率(殖利率)。在1982至2007年间，10年期美债收益率对于预测股票走势是有用的参照，利率降时股市就涨。在那之后，这种关联中断。
这个以美联储命名的模型存在缺陷，在股票估值中既没考虑未来的通胀，也没考虑股票相比美国公债的更高风险。不过，超低的利率通常会推高股价。假设标普股指遵照美联储模型，其盈利回报率等于10年期美债当前2%的回报率，那么标普股指将上破4,000点。若追平2000年所创经美国名义GDP调整后的前次高点，股指应在略低于2,500点的新高。
即便这个水平，也代表着很大的泡沫。实际上，标普股指现在的水平就有点过高。基于目前已公布的获利数字，以及1950－2012年间略低于19倍的平均市盈率(本益比），根据经济学家罗伯特·希勒整理的数据，标普股指应当在1,600点左右。但今天的美国公司财报被低利率放大了。在最新的政府统计数据中，企业盈利占到国民收入的12.5%。1950年以来的平均比重是9.5%。按这个调整后，标普股指的合适水准应更接近1,220点。
换个做法，在美联储模型中应用美债的长期平均收益率。以当前的获利情况，以及美债50年的平均收益率6.6%来算，标普指数大概是1,290点。假设企业盈利在国民收入中的比重下降，股指将跌到980点左右。而股息也显示了类似的情况。标普股指在1950年至2012年间的平均股息收益率是3.3%。目前的股息收益率是2%。假设回归长期均值，标普股指将下跌将近40%。
或者回顾一下1995年2月，当时时任美联储主席格林斯潘开启政策，以远超经济增长的速度来扩张货币供应。那时标普股指处在487点附近。如果采用那时以来的名义GDP增长率，标普股指将在1,060点。一旦利率和其他因素正常化，标普股指可能会从当前水平下滑三分之一--假若投资者先进一步推高了它的话，回落幅度还会更大。
**背景资料**
-标普500股指3月11日收在1,556.22点，3月12日收在1,552.48点，历史收盘高点是2007年10月9日达到的1,565.15点。
-10年期美债收益率目前约为2%。根据美联储数据，1962-2012年的平均值是6.6%。
-根据经济学家Robert Shiller网站提供的数据，标普500股指1950-2012年间经周期调整的平均市盈率是18.7倍。
-根据标普的数据，标普股指在上述期间的平均股息收益率是3.33%，目前的收益率是2%。
-根据美国商务部经济分析局的数据，美国在1995年第一季的经济产值是7.31兆(万亿)美元，2000年第一季是9.71兆，2012年第四季是15.85兆。2012年第三季，经过税收、库存估值和资本消耗调整后的企业获利在国民收入中占比12.5%，1950年-2012年间，平均占比是9.5%。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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