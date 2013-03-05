《热点透视》不管你喜欢与否 美国需要一位银行业人士出任财政部高官

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 徐文焰
路透纽约3月4日 - 不管你喜不喜欢，美国需要一位银行家出身的财政部高官。新任财政部长杰克卢当然有其自身优势，特别是在预算和立法方面的才能；不过他欠缺非常重要的金融业管理经验。虽然让昔日的被监管者摇身一变成为监管者还是会令人不舒服，特别是在政府的银行业救助行动仍饱受批评的情况下；不过聘请像摩根士丹利(MS.N)财务长波拉特(Ruth Porat)这样的专业人士担任杰克卢的副手，将有助于填补后者在经验上的不足。
波拉特在华盛顿已经小有名气。早在2008年，她就曾经针对如何挽救受到危机重创的抵押贷款巨头房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB向财政部提供建议。后来她转而接掌摩根史丹利金融机构部门。在即将出台更多改革举措的时候，有这样一位对银行业、特别是房屋融资有着深刻理解的人士进入财政部无疑将是一大优势。波拉特的工作经验中还包括向科技企业提供金融服务，而科技业是美国经济中另一个重要行业。
有一种担忧一直存在，即曾经--或者未来可能--供职于华尔街的人士可能会更倾向于保护银行家的利益，而非为大众牟福利。过去三年身为全球知名投资银行财务长的波拉特，也曾帮助银行业力抗新监管规定。不过这也是她的职责所在，而且有些官样文章的确值得商榷。她当然足够聪明，知道如果总统奥巴马成为她的老板，那么她应该怎么做。
与刻意选择的立场相比，还有一个更大风险在于，波拉特可能会下意识地滑入亲银行业的集体迷思当中。不过若是财政部被一群职业官僚所把持，也可能轻易被另一种自满情绪俘获。将波拉特或类似的人物引入财政部，将可提高官员背景的多样性，并带来急需的企业意识。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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