《热点透视》美国就业改善表象之下经济暗藏更大危机

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 艾茂林
路透华盛顿1月24日 - 在美国就业改善的表象之下,经济隐藏着更大危机.尽管过去三年间失业率已经降到8%以下,但依靠残障津贴和政府救济来购买食品的人群数量仍在以惊人的速度增长.这或许说明劳动力大军的潜在转变并未得到充分估量.
美国失业人口比例在2009年达到危机后峰值10%,到去年12月已经降至7.8%.虽然就业岗位的增长功不可没,但部分人口退出就业市场,起到的作用也不小.人口结构的转变并不能充分解释失业率的下降,因为目前美国年龄为55岁及以上的在职劳动者比三年前还多近400万.
然而可能存在更严重的问题--对于在职和失业人群来讲同样严重.官方所称"营养补充援助计划",也就是俗称的"食品券",目前正扮演着比衰退前重要得多的角色.2007年以来,领取食品券的美国人比例从9%升到15%,也就是增加了2,000万人.而且,另有540万的食品券领取人没有任何现金收入.
这种极快的增长速度引人忧虑.美国就业市场从2010年开始复苏,而随后的三年里食品券领取人数却跳增39%,大约相当于该项目1989-2007年期间的增长总和.一个更长远的担忧,则是残障保险金的申领人数大增.自1990年以来,残障金领取人数增加160%,是人口增速的六倍.
这些数据隐示着各种不祥之兆.比如,可能很多重新找到工作的人挣到的钱都不够维持开销.这说明新工作并不是特别理想,美国在创造更多且报酬更好的工作上面仍是任重而道远.若是这样,人数不断扩大的伤残劳动者想必就没有足够的动力回归劳动力大军.而对于相关补贴的依赖加重,只会让政府计划的改革变得更难,美国经济效力明显不济的时日也将更久.(完)
(编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进