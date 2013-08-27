《热点透视》现在是美联储依赖市场的时候，而不是反过来

****澳新经济指标预测--3月31日-4月7日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 石冠兰
路透纽约8月26日 - 现在是美国联邦储备理事会(美联储/FED)依赖市场的时候，而不是反过来。美国10年期公债收益率(殖利率)已翻番升至2.8%的高位，尽管联储一直在通过购债极力将其压低。不论市场的信号是什么，美联储都在将其模糊处理。美联储主席贝南克如果无视利率上行压力，将可能招致麻烦。
10年期美债收益率在去年9月仅为1.8%，当时美联储开始了持续至今的每月购入850亿美元公债和抵押支持证券的作法。该收益率自六周前的1.4%攀升，而贝南克的既定目标是维持长期利率处于低位，从而使得金融环境更有助于企业以及其他经济单位。
美联储的购债的确似乎对促进抵押贷款和楼市有所助益。但利率毅然决然的上升，冲破了美联储年购债1万亿(兆)美元的限制，表明市场力量现在甚至超过了美联储的影响。
而且，10年期美债收益率的升高还有一定意味，可能还暗示通胀率有上涨预期，或者全球借贷条件的收紧，或者两者兼具。
或许是信贷紧缩，给新兴市场股市和其他资产的涨势画上句号。但尽管MSCI明晟新兴市场股市指数自1月1日以来跌逾10%，而MSCI明晟美国股市指数则升近15%，表明美联储的政策可能仍在推高国内资产价格，即便债市走势帮助打击了海外资产泡沫。
如果收益率升高促使贝南克试图通过更大规模的购债来与看起来强大的市场趋势抗争，那么他可能会像克努特王在一千年前以为自己能阻止涨潮那样归于失败，或者更糟，他会造成投资者信心和资产价格发生不可预测的波动。
不过目前为止，美联储主席和其他高层看来正走向开始缩减购债的轨道，也许最早在9月17-18日货币政策会议上开始。这是对经济复苏逐渐更加坚实的反应。多年来投资者都依赖美联储的慷慨解囊，这也将标志着一个新篇章的开启--市场力量将再度引路。(完) (译文审校 李春喜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.85 -0.66 -0.60 2154966 京东 31.56 -0.02 -0.06 4907507 新浪 72.72 -0.84 -1.14 949414 搜狐 40.38 -0.45 -1.10 99179 网易 282.35 -0.97 -0.34 1017929 百度 172.36 +1.70 +1.00 2380976 台湾 台湾积体电路