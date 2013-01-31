《热点透视》意外疲弱的美国第四季GDP数据蕴含希望

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson;编译 许娜

路透纽约1月30日 - 虽然美国第四季经济产出意外疲软,但报告内容却有不少亮点.第四季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.1%,与路透调查中分析师预计的至少增长1%背道而驰.其中政府支出减少成为拖累经济萎缩的一大因素,但民间消费和收入却在改善,因此实在没什么拉警报的必要.

州政府和联邦政府预算收紧,尤其国防部支出减少110亿美元,拖累GDP增幅减少1.3个百分点.在美国可能爆发财政危机的担忧之下,库存增长或已放缓,亦拖累经济增长.如果这两项持平,第四季GDP环比年率将能增长2.5%.若剔除这两项因素,GDP增长率能达到1.6%.

在美国经济活动中占据最大份额的消费者支出亦显露强劲迹象.个人消费增长2.2%,略高于上季.在房地产、工厂和设备的投资亦自第三季的疲弱中反弹,大幅增长9.7%.这些都与本季较为强劲的就业数据相符,并表明美国经济继续温和复苏.

此外,个人实际可支配收入尤其强劲,环比年率增长6.8%,为危机爆发前夕以来的高位之一.个人实际可支配收入增幅超过消费,推动储蓄率升至4.7%.考虑到年底前有一波赶在加税前的股利发放,储蓄率在2013年头三个月可能会回落.

但是,GDP数字或许会巩固美国联邦储备理事会(FED,美联储)倾向维持低利率和每月购债850亿美元的立场.考虑到上述基本趋势,这种结果令人遗憾.公共支出不太可能继续以如此大的幅度下降.库存肯定会再度增加.大多数迹象仍显示经济至少已在回稳,就算没有联储这么多的帮助,自身也有能力维系.(完)