《热点透视》意外疲弱的美国第四季GDP数据蕴含希望

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson;编译 许娜
路透纽约1月30日 - 虽然美国第四季经济产出意外疲软,但报告内容却有不少亮点.第四季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.1%,与路透调查中分析师预计的至少增长1%背道而驰.其中政府支出减少成为拖累经济萎缩的一大因素,但民间消费和收入却在改善,因此实在没什么拉警报的必要.
州政府和联邦政府预算收紧,尤其国防部支出减少110亿美元,拖累GDP增幅减少1.3个百分点.在美国可能爆发财政危机的担忧之下,库存增长或已放缓,亦拖累经济增长.如果这两项持平,第四季GDP环比年率将能增长2.5%.若剔除这两项因素,GDP增长率能达到1.6%.
在美国经济活动中占据最大份额的消费者支出亦显露强劲迹象.个人消费增长2.2%,略高于上季.在房地产、工厂和设备的投资亦自第三季的疲弱中反弹,大幅增长9.7%.这些都与本季较为强劲的就业数据相符,并表明美国经济继续温和复苏.
此外,个人实际可支配收入尤其强劲,环比年率增长6.8%,为危机爆发前夕以来的高位之一.个人实际可支配收入增幅超过消费,推动储蓄率升至4.7%.考虑到年底前有一波赶在加税前的股利发放,储蓄率在2013年头三个月可能会回落.
但是,GDP数字或许会巩固美国联邦储备理事会(FED,美联储)倾向维持低利率和每月购债850亿美元的立场.考虑到上述基本趋势,这种结果令人遗憾.公共支出不太可能继续以如此大的幅度下降.库存肯定会再度增加.大多数迹象仍显示经济至少已在回稳,就算没有联储这么多的帮助,自身也有能力维系.(完)
(译文审校 沈以文)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型