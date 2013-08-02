《热点透视》美国调整GDP统计方式的做法没有意义

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edwards Hadas 编译 隋芬
路透伦敦8月1日 - 根据美国经济分析局调整后的统计方法，美国2012年国内生产总值(GDP)又多出6,000亿美元达到16.3万亿，如果据此认为经济规模比大家所想的又高出3.6%，那解读就完全错误了。数字确实变大了，但全无意义。
讨论GDP需要一个提前声明，即任何单一数据都无法囊括复杂的经济。对于这个不可能完成的任务，GDP还算一个合理的尝试。它基本上概括了消费所有产品和服务的现金支出，另外加上了投资支出，数字中包含大量调整。
经济分析局并未解决GDP指标的任何实质性不足：犯罪成本如何拉高了GDP、富人消费的无用之物如何对GDP起到了同穷人消费的基本生活品一样大的推动作用…。统计学家们只是调整了数字，使去年的经济产值增加了6,000亿美元。
新增部分有四分之三是来自，把研发以及创造娱乐性产品的费用，从业务成本划分到了投资。这种新方法使总体的民间投资规模提高了20%，现在民间投资在2012年GDP中占到将近15%的比重。
当实验室或演播室的投资能产生像工厂组装线一样持久的经济效益时，这种重新归类是合理的。不过，投资在GDP中占比重越大，GDP的“毛产出部分”就越让人误解。GDP计算了为新增这些资本品进行的支出，但不包括这些资本品在使用中的价值减损。
应该对过去的投资减计折旧，来得到净的经济产出。国民收入的部分最接近一个净值，这部分减计了贬值，也就是通常所说的“资本消耗扣除”。
对GDP统计方式调整如何影响到了国民收入，也有相关计算。改变程度甚微--使2012年的数字增加0.7%，2007年减少了0.6%。简言之，调整经济数字不会使美国经济更健康。(完) (译文审校 高琦)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业