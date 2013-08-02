《热点透视》美国调整GDP统计方式的做法没有意义

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edwards Hadas 编译 隋芬

路透伦敦8月1日 - 根据美国经济分析局调整后的统计方法，美国2012年国内生产总值(GDP)又多出6,000亿美元达到16.3万亿，如果据此认为经济规模比大家所想的又高出3.6%，那解读就完全错误了。数字确实变大了，但全无意义。

讨论GDP需要一个提前声明，即任何单一数据都无法囊括复杂的经济。对于这个不可能完成的任务，GDP还算一个合理的尝试。它基本上概括了消费所有产品和服务的现金支出，另外加上了投资支出，数字中包含大量调整。

经济分析局并未解决GDP指标的任何实质性不足：犯罪成本如何拉高了GDP、富人消费的无用之物如何对GDP起到了同穷人消费的基本生活品一样大的推动作用…。统计学家们只是调整了数字，使去年的经济产值增加了6,000亿美元。

新增部分有四分之三是来自，把研发以及创造娱乐性产品的费用，从业务成本划分到了投资。这种新方法使总体的民间投资规模提高了20%，现在民间投资在2012年GDP中占到将近15%的比重。

当实验室或演播室的投资能产生像工厂组装线一样持久的经济效益时，这种重新归类是合理的。不过，投资在GDP中占比重越大，GDP的“毛产出部分”就越让人误解。GDP计算了为新增这些资本品进行的支出，但不包括这些资本品在使用中的价值减损。

应该对过去的投资减计折旧，来得到净的经济产出。国民收入的部分最接近一个净值，这部分减计了贬值，也就是通常所说的“资本消耗扣除”。