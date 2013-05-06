《热点透视》民营部门成为美国经济救星

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 李春喜
路透纽约5月3日 - 终于，民营行业似乎成为美国经济的救星。根据美国劳工统计局周五公布的数据，4月美国企业新增17.6万个非农就业岗位，第一季民营行业就业增长4%。政府上调工资税、紧缩预算和自动减支似乎都没有阻止就业增长，美国版撙节措施似乎在发挥效力。
4月的就业数据整体上非常强劲，除了新增的16.5万个岗位之外，2月和3月数据经修正后又增加11.4万个岗位，一扫3月就业报告中的颓势。多数行业的就业状况非常稳定，其中食品服务和酒店服务业表现出强劲增长。虽然4月建筑业就业减少，但在房地产行业给经济复苏带来此前一直缺乏的额外助力的情况下，建筑业过去六个月平均每月增加2.7万个岗位。
值得注意的是，尽管美国采取大规模撙节措施，经济仍然表现强劲。这些措施包括1月的财政悬崖协议以及3月自动生效的强制节支措施。根据财政部的月报，今年头三个月，美国联邦政府赤字为3,070亿美元，2012年第一季为4,570亿美元。不过，撙节措施非但没有引起失业激增，就业市场反而出现意外的强势。当然，美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的货币刺激措施也功不可没，尤其是在刺激建筑和房地产行业方面。
不过，长期失业的结构性问题仍然存在，未来还需加以解决。4月就业参与率为63.3%，触及1979年以来最低。不过，民营部门就业的全面强劲增长，是限制长期失业、吸引已经放弃求职的人士重新寻找工作的最佳途径。4月就业报告给人带来了情况可能开始这样发展的希望。(完)
(译文审校 程琳)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币