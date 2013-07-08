《热点透视》美国就业创造情况外强中干

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Lndiviglio 编译 石冠兰

路透华盛顿7月5日 - 美国的就业创造数字看起来比实际情况还强。周五报告显示6月新创就业岗位19.5万个，好于预期，2013年平均一个月创造20.2万个新岗位，创2005年以来最佳上半年表现。但由于有更多美国民众求职，失业率仍牢牢守在7.6%。尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)迟早必须撤出宽松货币政策，但就业情况仍远远尚未达到足以迫使联储动作的强劲水准。

今年以来美国经济新增就业的稳定情况令人印象深刻，特别是考量到美国经济复苏相对乏力，近些年来总是在春季失去势头。就连建筑业和金融业等等一些在经济衰退中重创的行业，看来都在重新站稳脚步。6月这两个行业分别新增1.3和1.7万个岗位。

但新增岗位未能降低失业率。主要原因是更多的人出来找工作了。劳动力人口过去三个月增加了80万人，就业参与率开始再度攀升。尽管6月63.5%的参与率仍处于低位，但已比3月水平高出0.2个百分点。

不过，只要再稍微深入分析一下，就会令人怀疑就业市场好转的强度。光是6月，美国新增了36万个兼职工作，减少24万个全职工作。最广义的失业指标，即所谓的U6失业率，从5月的13.8%跳增至14.3%。

令问题更为复杂的是，这些好坏参半的就业数据是在经济成长磕磕绊绊中实现的。分析师对美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率的预估中值仅为成长1%，而第一季1.8%的成长率已是低于正常水平。如果这些扑朔迷离的趋势延续下去的话，那么美联储可能更加难以作出削减宽松政策的决议。