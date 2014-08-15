《热点透视》挟美元系统优势，美国商业和司法影响力呼风唤雨

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio/Reynolds Holding；编译 许娜

路透华盛顿/纽约8月14日 - 美国在商业和司法的影响力，与伟大的美元息息相关。不管是处罚法国巴黎银行 等外资银行，还是阻止美国企业与美国希望惩罚的政府做生意，美国都具有巨大的全球影响力。拥有大型企业和银行是美国具有如此影响力的原因之一，但全球最重要储备货币由美国发行，以及在美国国内进行清算，或许是更重要的因素。

因为与伊朗等美国交恶国家做生意，法巴和汇丰 近期认罚了数十亿美元。这些外资银行被指控违反了美国的《国际紧急经济权力法》和类似法案，这些法律禁止企业与美国制裁对象国家进行交易。

这些美国法律能够适用，一部分是由于这些银行都在纽约设有办事处。或许更重要的是，这些企业也都参与大量涉及美元的交易。这些交易几乎全都通过美国联邦储备理事会(美联储/FED)旗下的FedWire、或纽约清算所银行同业支付系统(CHIPS)，在美国清算和结算。这些系统接收了资金转移方式及去处的指令，然后进行汇款，为美国司法当局提供另一个施力点。

美元计价交易并未规定必须由美国经手，就像日圆计价交易无需经过日本清算，以欧元计价的交易也无需经过欧盟国家一样。但美国清算系统应用极广，地位极高，如果不使用这套系统，将付出昂贵代价。因此，就算大型金融机构实际上与美国没有联系，大概也必须遵守美国的制裁法规。否则，他们可能无法参与美元交易，而每天美元交易款项总计高达约14万亿(兆)美元。

当然，主要国家可以一致同意，不再把美元当成像是全世界共同货币一样依赖。但这种情况不会很快出现。此外，美国仍是全球最大、最肥美的市场，一年进口额就是德国的两倍，亦比中国高出20%。所以没有多少大公司愿意冒险被美国拒之门外。