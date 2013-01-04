《热点透视》美元或在货币竞贬赛中看涨

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell
路透伦敦1月3日 - 全球主要货币正在进行一场丑陋的竞赛.各国央行下定决心要让本国货币贬值,不断地大量发行钞票并采取超低利率.难怪黄金可以涨翻天,而有3%高利率的澳元可以得宠.日圆则注定要敬陪末座.欧元疑虑虽已减轻,但仍岌岌可危.美元和英镑最为看涨,尤其是在2013年稍晚.
过去五年,当其他主要货币挫跌时,日圆兑美元(尽管近期有些疲弱)却来到1990年代中以来的最高水准.但物换星移.日本出口正在走弱、经常帐盈余下滑,在12月16日当选为首相的安倍晋三希望能够印更多的钞票及日圆贬值.
欧洲央行的行事似乎相对比较审慎.但欧洲央行买进债券及挹注流动性条款,意味着其资产负债表就像美国联邦储备委员会(美联储,FED)的一样,自2007年以来已大约增加了两倍.自从欧洲央行总裁德拉吉在夏季承诺"竭尽所能"以来,对欧元的不安情绪已明显改善.欧元在2012年下半年从1.21美元涨至逾1.30美元.2013年初或许还会继续走升,如果市场对欧洲依旧乐观,可能会来到1.35美元.然二线国家饱受衰退苦楚,欧元能否避免瓦解,仍是个大问号.
英镑算不上强劲.然国际货币基金组织(IMF)预期英国2013年经济成长脚步将比德国来得快.如果英国经济持续复苏,或许不会再大量印钞票.英镑兑欧元很有可能会从目前的0.81英镑升至0.75英镑.
但所有主要货币的走势最终都要取决于美元.这里,货币大举贬值和经济基本面缓慢改善的情况大相迳庭.房价正在走升、失业率在下滑,而IMF预估2013年美国经济将成长2.1%,是欧元区预估成长率0.2%的10倍多.
美国经济成长脚步较快,让美元兑欧元有上涨的空间.但2013年财政悬崖剧再度上演,绝对是个利空因素.美联储的回应将会是发行更多的钞票.不消说又是丑陋的.(完)
(编译 戴素萍; 审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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