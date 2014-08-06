《热点透视》美元有经济数据撑腰 料夺取英镑的汇市桂冠

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 田建华

路透伦敦8月6日 - 过去一年，英镑在汇市脱颖而出走势耀眼，因投资者对于英国将成为主要经济体中首个升息的国家的信心不断增长。不过当前，美元看起来要抢走英镑的桂冠。

经济数据越来越好，已经促使投资者将美国升息的预期时间小幅前移了。利率期货市场当前显示的是，明年中之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会升息0.25个百分点，比5月末的预期提前一两个月。另外市场还预期2015年年中之后还有细微调整。

过去一年英国也上演类似一幕，但是英国利率会在今明两年交替之际上调的预期已经是过气的消息了，无法提振英镑。7月英镑涨至近1.72美元，创近六年来最高。不过在美国，利率上调时点的看法变化还是个新鲜事，这可以助美元一臂之力，即便是美联储仍说要谨慎为之。

即便投资者跟上美联储的观点，市场仍有额外的波动空间。据美联储官员的最新预测中值，预计2016年年底联邦基金利率为2.50%。相比之下，货币市场预计利率升至这一水准，还要再等一年，即便是美联储近期上调了经济评估。

美元走强并非必然发生之事。美国经济的表现比一年前的英国要强，所以美国经济数据即便强劲，但是超出投资者预期幅度以及提振美元的余地也要小。而且当前没有什么薪资压力迹象。不过若市场愈发认同美联储的观点，美元的前景就越光明。

美元指数当前涨至11个月高点。若市场对于利率预期的转变有如先前英国那样，美元指数可望再攀高8-10%。若地缘政治忧虑加剧或对金融市场的担忧突然浮现，美元还能再涨，毕竟美元还被认为是避险资产。(完)

(译文审校 张明钧)

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