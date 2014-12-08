《热点透视》强势美元让债务人为10万亿美元债务头疼不已

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee;编译 许娜

路透新加坡12月8日 - 美元上涨前景，让全球经济为10万亿美元的债务头疼不已。自金融危机以来借入低息美元贷款的借款人，可能会陷入极其艰困的处境，尤其是如果他们没有足够的美元收入来偿还债权人的话。金融稳定面临极大威胁。

这个数字令人惊讶。根据国际清算银行(BIS)的最新季报，全球银行对非银行民间部门的国际债权已经超过9.5万亿美元。此外，2009至2013年期间，新兴市场的非银行民间企业在国际债市举债逾5,000亿美元。

这些债务实际上将以何种货币来偿还，目前尚不清楚。但假设这些贷款中有很大一部分需要用美元偿还，这可能很有挑战性。自6月底以来，美元兑一篮子主要货币已累计上涨12%。而随着美国就业市场改善，美元可能在2015年续涨。

借款人可能会发现，自己的债务负担将随着美元走强而加重。许多新兴市场的内需都在减弱。与此同时，全球经济成长依然黯淡，许多发展中国家的主要出口品--大宗商品的价格也大幅下挫。美元涨势越猛，较贫穷国家的借款人压力越大。

中国出现债务问题的风险最大。2008年底时，全球银行业对中国内地的跨境贷款仅占对新兴市场跨境贷款总额的6%。但目前这个比率则已蹿升至28%。如果经济增长乏力，导致资本从中国流出，进而推动人民币兑美元大幅下跌，那么中国借款人偿还其他国家欠款的能力将受到质疑。虽然中国决策者可能拥有应对本币违约问题的工具，但中国存在的外币债务问题或许会给全球金融系统带来更严重的损害。10万亿美元债务引发的头疼病可能将发展为偏头疼。(完)

(译文审校 高琦)

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