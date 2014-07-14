《热点透视》万洲国际又要上市 显然已经吸取教训

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 李春喜
路透香港7月14日 - 中国猪肉加工企业--万洲国际(0288.HK)最近重启上市计划，表明该公司至少吸取了一个教训。两个月前万洲国际的上市计划以失败告终，这次又来了，但估值降低了，承销商也大幅减少。不清楚万洲为什么这么急于上市。
与4月时计划融资达60亿美元相比，万洲的新上市方案看起来要收敛许多。据知情人士透露，融资额不超过30亿美元，估值是2014年预测获利的11.5-12倍。与中国其他消费类股相比，这个水平看起来比较合理。中国蒙牛乳业(2319.HK)的市盈率为24倍。
上次有29家银行参与承销，这次只有两家。持有万洲集团近半数股票的私募股权股东也不再主导这次上市。发售的股票将全部是新股，而不是内部人士出售的旧股，这消除了另一个拖累首次公开发行(IPO)价格的因素。
如果IPO成功，将给万洲董事长万隆挽回一些颜面。他与其他员工总共持有约43%的股份。融资的主要原因是为削减债务，该公司的净负债达71亿美元。
但在财务上这显然不是最划算的做法。如果万洲再等一年，使被收购的美国同业Smithfield与该公司形成协同效应，公司估值可能更高。根据万洲7月9日提交的报告，该公司2013年的营业利润轻松达到利息的1.8倍，因此并不是急需现金。
风险在于上市的主要好处是让现有股东在禁售期结束后可以套现。不过万洲很可能也做足功课使IPO得以进行下去，并吸引上次未认购的投资者回心转意。毫无疑问，这次IPO瘦一些会更好。(完)
(译文审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。