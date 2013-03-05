《热点透视》疲软的英镑未必会演变成一场英镑危机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell/编译 隋芬

路透伦敦3月4日 - 在英国决策者的眼里，疲弱的英镑就好像泰迪熊一样，“柔软”而“可爱”，叫人爱不释手。不过，如果英镑的贬值到了推高公债收益率(殖利率)及通胀，从而导致英国突陷危机的程度，泰迪也可能变得“面目可憎”。但这样的危机是决策者能够避免的。

英镑目前的疲软程度已足以协助英国的出口与经济增长，但还是比2009年时要强，而且没有弱到让英国公债买家望而却步的程度。10年期英债收益率低于1.9%，自穆迪一周前调降英国的AAA信贷评级以来已经下滑。外国投资者可能会发现，英镑贬值使英国公债变得更便宜，更有吸引力了。英镑近期的跌势，也没大到足以严重刺激通胀。

英镑的疲势可能会暂时持续。在英国2012年第四季国内生产总值(GDP)萎缩，且零售和制造业数据不如预期后，英国央行这周有可能宣布更多的量化宽松措施。英镑发行越多，就会贬值得越厉害。如果英国财政大臣欧思邦决定不在财政撙节上那么严厉的话，英镑的下跌压力可能加剧。不过，现在没什么迹象显示政府有动摇。

而可能引发一场真正货币危机的，是货币政策的急剧转变。危机景象是英镑兑美元从1.50美元跌到1.20美元，通胀率升向5%，英国公债的收益率升向意大利公债的水平。交易员已经在谨慎留意英国央行即将上任的新总裁卡尼。他们觉得，让卡尼当选就是为了挥舞货币重拳。如果欧思邦与卡尼过度革新，警报就可能真的开始响起。

去年曾竞逐英国央行总裁的特纳(Adair Turner)曾建议公开为财政支出进行货币融资。这类政策的影响将是迅速的。交易员会逃离即将货币化的英国公债。泰迪会变成大灰熊，而英国会让人避之唯恐不及。这种后果是有可能发生的--但只有政策力度过头时这种情况才会发生。(完)

(译文审校 程琳)

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