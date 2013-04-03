《热点透视》“大停滞”又进入新的一年

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦4月2日 - 还记得“大稳健(Great Moderation)”吗？在金融危机之前，经济学家以为找到了让国内生产总值(GDP)稳定增长直至千秋万世的良方。但银行业崩溃和大衰退(Great Recession)过去将近五年，全球发达国家的经济复苏步伐依然迟滞。我们正处在“大停滞(Great Stagnation)”时期.

日本的企业调查再次传来负面消息--企业在3月的悲观程度虽比2月减轻一点，但预计今年资本支出将下降2%。在美国，颇为关键的制造业调查指数在3月降至51.3，仅略高于扩张/萎缩的临界点，显示增长力度不强。该指数2月为54.2，自2011年初以来基本上处于下降趋势。

欧洲的一项类似指标也在3月触及三个月低点，显示连续第20个月处于萎缩。在这种环境下，失业率持稳也许可以算是好消息，但欧元区3月12%的失业率却绝对算不上。

究竟是什么地方不对头？首先，是债务。“大稳健”的土崩瓦解是由于债务增长达到危险水平。一场严重危机并未将债务问题化解掉。金融体系仍没有正常运转。贷款活动依然稀少，即便央行和政府正在把政策支持用到极致。

下一个问题是忧虑。金融紊乱吓跑了生产性资产的投资者，就业和增长自然也就谈不上。金融危机让本属政治范畴的问题更加恶化，譬如欧元区危机层出不穷、意大利五星运动党的崛起或者美国的财政僵局。同时，这些问题又进一步挫伤信心。

最后一点是人口问题。通常经济变革主要靠年轻人推动，在年轻人数量减少的情况下，很难使经济成长动力增强。目前，欧洲和日本的劳动年龄人口不断下降，美国的增长也十分缓慢且人口迅速进入老龄化。

情况也许还不算太糟。增长虽然停滞但生产仍处在较高水准，失业也还没有滋生出极度贫困或严重的社会动荡，至少目前还没有。但“大停滞”或许会久治不愈。(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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