《热点透视》万洲国际又要上市，显然已经吸取教训

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 李春喜

路透香港7月14日 - 中国猪肉加工企业--万洲国际 最近重启上市计划，表明该公司至少吸取了一个教训。两个月前万洲国际的上市计划以失败告终，这次又来了，但估值降低了，承销商也大幅减少。不清楚万洲为什么这么急于上市。

与4月时计划融资达60亿美元相比，万洲的新上市方案看起来要收敛许多。据知情人士透露，融资额不超过30亿美元，估值是2014年预测获利的11.5-12倍。与中国其他消费类股相比，这个水平看起来比较合理。中国蒙牛乳业 的市盈率为24倍。

上次有29家银行参与承销，这次只有两家。持有万洲集团近半数股票的私募股权股东也不再主导这次上市。发售的股票将全部是新股，而不是内部人士出售的旧股，这消除了另一个拖累首次公开发行(IPO)价格的因素。

如果IPO成功，将给万洲董事长万隆挽回一些颜面。他与其他员工总共持有约43%的股份。融资的主要原因是为削减债务，该公司的净负债达71亿美元。

但在财务上这显然不是最划算的做法。如果万洲再等一年，使被收购的美国同业Smithfield与该公司形成协同效应，公司估值可能更高。根据万洲7月9日提交的报告，该公司2013年的营业利润轻松达到利息的1.8倍，因此并不是急需现金。

风险在于上市的主要好处是让现有股东在禁售期结束后可以套现。不过万洲很可能也做足功课使IPO得以进行下去，并吸引上次未认购的投资者回心转意。毫无疑问，这次IPO瘦一些会更好。(完)