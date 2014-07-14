《热点透视》万洲国际又要上市，显然已经吸取教训

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 李春喜
路透香港7月14日 - 中国猪肉加工企业--万洲国际 最近重启上市计划，表明该公司至少吸取了一个教训。两个月前万洲国际的上市计划以失败告终，这次又来了，但估值降低了，承销商也大幅减少。不清楚万洲为什么这么急于上市。
与4月时计划融资达60亿美元相比，万洲的新上市方案看起来要收敛许多。据知情人士透露，融资额不超过30亿美元，估值是2014年预测获利的11.5-12倍。与中国其他消费类股相比，这个水平看起来比较合理。中国蒙牛乳业 的市盈率为24倍。
上次有29家银行参与承销，这次只有两家。持有万洲集团近半数股票的私募股权股东也不再主导这次上市。发售的股票将全部是新股，而不是内部人士出售的旧股，这消除了另一个拖累首次公开发行(IPO)价格的因素。
如果IPO成功，将给万洲董事长万隆挽回一些颜面。他与其他员工总共持有约43%的股份。融资的主要原因是为削减债务，该公司的净负债达71亿美元。
但在财务上这显然不是最划算的做法。如果万洲再等一年，使被收购的美国同业Smithfield与该公司形成协同效应，公司估值可能更高。根据万洲7月9日提交的报告，该公司2013年的营业利润轻松达到利息的1.8倍，因此并不是急需现金。
风险在于上市的主要好处是让现有股东在禁售期结束后可以套现。不过万洲很可能也做足功课使IPO得以进行下去，并吸引上次未认购的投资者回心转意。毫无疑问，这次IPO瘦一些会更好。(完)
(译文审校 张涛)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选