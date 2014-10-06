《热点透视》惠特曼终下决定 惠普将一分为二

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox；编译 王洋

路透纽约10月6日 - 惠普终于迈出了分拆的步伐。创立这家矽谷科技巨擘的先驱们早已作古，如今在惠特曼的带领下，公司将要一分为二。

华尔街日报(WSJ)报导，当前市值660亿美元的惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)最早将在10月6日公布分拆计划，将把笔记本、桌面电脑和打印机制造业务从企业和政府硬件及服务业务中剥离出来。

虽然对于这家创立于1939年的公司来说，此举堪称是向前迈出一大步，但在股东看来，这一步还是走晚了。他们期待这样一种分拆已经有一段时间了。惠特曼的前任在离职前曾提出类似的办法。而且这也是曾任临时董事长的Ralph Whitworth所提出的可以考虑的诸选项之一。

热点透视(Breakingviews)系列几乎两年前就提出，若是分拆，惠普的资产价值将比当时的市值高出一倍。而投资者似乎也认同这个看法，令惠普股价从2012年12月的约13美元，升至今天的35美元。

惠特曼本可提出，通过专注于解决大型公司复杂问题的同时建立更为稳固的业务，不丢掉消费者硬件业务也可以实现协同效应。但在去年，打印和个人系统部门的营收下降了约7%。

借近期股价复苏的机会做个手术，是惠普董事会的明智之举。主动总比被动好。这可令惠特曼对冲她的押注。她将是企业IT业务的执行长，并将担任硬件部门的董事长。不过其它方面，惠普品牌终于要离开公司了。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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