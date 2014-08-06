《热点透视》小米对智能手机市场的创造性破坏可能走出国门

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby； 编译 王丽鑫
路透香港8月6日 - 小米已经超过巨头三星 ，荣登中国智能机销量榜首。它在吉隆坡和班加罗尔也能复制辉煌吗？这家只有四年历史的新兴企业的崛起，见证了手机市场不断进行的“创造性破坏”。低成本手机和软件销售的小米模式，可能打击其他地区的对手。
总部设在北京的小米，第二季度在中国销售约1,500万部手机。据市场研究机构Canalys，这相当于去年同期的三倍多。在智能手机市场整体放缓的情况下，小米的成功意味着其他公司的退步。三星和中兴 当季在中国出货量估计分别减少15%和32%。
小米没有上市，公布的财务信息不多。公司称今年上半年营收跃升至约53亿美元，但集团是否盈利则不清楚。小米最畅销的手机是红米，过去三年公司销售的5,700万部手机中，约三分之一是红米。这款手机目前售价仅为699元人民币(113美元)。据消息人士称，小米手机的利润率确实比较低。不过公司获利可能仰仗与其改版的安卓(Android)系统相关服务的销售，例如游戏和图形主题等。
到目前为止，小米的成功仍局限于本土市场。尽管最近开始进军马来西亚和印度，但公司第二季97%的出货量是在中国。然而其他企业也在学习小米的方式。以印度为例，三星在当地智能机市场的领军地位，就面临来自当地的新兴企业Micromax的严峻挑战。小米低价而华丽的风格可能最终只是让智能手机产业竞争更激烈，不再暴利。(完) (译文审校 王洋)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到