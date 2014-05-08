《热点透视》雅虎欲出售阿里巴巴部分股份 但资金用途颇费思量

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales；编译 朱晓军
路透纽约5月7日 - 雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)上任近两年以来，到了最需要为公司业务找出亮点的时刻。在雅虎出售所持中国电商巨头阿里巴巴的22.6%股份中约半数后，梅耶尔将手握120亿美元。要把这些钱用在刀刃上可并不容易。
雅虎上次把股份回售给阿里巴巴时，将大部分收入用于回购自身股票--雅虎上个月在公布第一季财报时称，这部分支出自2012年初以来共计近60亿美元。但是，雅虎股价同期翻了一倍多，所以回购股票已经成为一种奢侈的开销。
梅耶尔2012年7月上任以来，雅虎市值增至约340亿美元，这部分反映出她的领导力，但是这也大部分归功于阿里巴巴价值飙升。阿里巴巴的市值将达到上千亿美元。若阿里巴巴的估值为1,300亿美元，则雅虎所持股份占到自身价值的近60%。阿里巴巴上市时，雅虎料将出售约9%的前者股份。这样，雅虎帐上或将增加约80亿美元税后收入，而现在只有40多亿美元的现金和约当现金。
雅虎可以选择进一步回购股票，但是梅耶尔也需要明示雅虎的前进方向。去年，雅虎以11亿美元收购博客网站Tumblr就是一种宣告，此外该公司也并入了Summly等较小企业。然而，雅虎最近招募新闻和数字化杂志人员，又呈现出另一发展方向。所以难怪，梅耶尔周三在纽约TechCrunch活动上被问到的第一个问题就是：“请问，雅虎究竟是家什么公司？”
梅耶尔称，雅虎希望成为大众“日常数字化习惯”的一部分，包括搜索、通讯或内容。雅虎究竟是科技公司还是媒体公司，这种区别对她并不重要。但是，尽管搜索业务营收第一季增长，显示广告营收也止住下滑走势，还是很难判断该公司实质增长点将来自何处。
雅虎或将在收购或代价不菲的内部项目中挥金如土，特别是在阿里巴巴独立交易后要确定估值将更为容易，且持股减少，雅虎将更难回避问题。梅耶尔在进行大手笔支出之前想要说服股东，得先想想该如何简明地定义雅虎的业务。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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