《热点透视》欧元区公债利差威胁没有完全消失

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack；编译 王丽鑫
路透伦敦4月29日 - 欧元区危机已经变成缓慢的煎熬。公债利差现在惩戒约束政府，而不再让他们恐慌。但它仍有可能损伤当地经济，以很多标准衡量也高于应有水平。这显示了欧洲央行(ECB)政策成功之处，也显示其局限性。
欧洲央行总裁德拉吉在一定条件下购买主权债券，以维持欧元区完整的计划，已使收益率(殖利率)回到不那么疯狂的水平。10年期意大利公债和德国公债利差回落至280个基点，远低于2012年危机高峰时的530个基点。不过欧元区债市与危机前仍有不同。2000年至2008年，德国和意大利公债利差平均为24个基点。
今天两者的差距是合情理的。德拉吉提出的“直接货币交易”，是基于央行应消除欧元区解体风险的想法，而不是要阻止市场准确定价信贷风险。今天的利差起到了它们的作用：意大利10年期公债4%的收益率不会迫使其脱离欧元区，但对于一个处于衰退的国家来说也太高。
然而以市场为基础的新机制不是完美的。首现，如果市场错了呢？德意志银行根据经济基本面的分析显示，意大利公债较德债的利差比合理水平高了近70个基点，法国则是低了近100个基点。误差可能是个不可避免的缺陷：如果市场要发挥作用，就必须被允许犯错。其次，利差如果过高，会推升银行和企业借贷成本，损害经济。纪律却导致调整更加困难。
债券利差只是问题的一部分：脆弱的银行缺乏资本，而且慎于向疲弱经济体放贷。规划中的银行业联盟若能确保银行集中受到监管，而脆弱银行将倒闭，就应该能起到作用。
依赖银行联盟可能没用。这需要时间。欧洲央行可能需要提前行动，提供更多长期资金或买进低风险的有担保银行债，例如有担保债券，来压低借款成本。这些举措将会受到争议，但其实不应该--政府需要惩戒，但经济需要支持。(完) (译文 隋芬)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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