《热点透视》Treasury Wine收购战引发独立酒商上市省思

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 张明钧

路透香港8月12日 - 美酒越陈越香，但酒商上市可就不是这么回事。唯一一家大型上市葡萄酒商澳洲Treasury Wine Estates (TWE.AX)的收购战，让人对独立酒商产生了质疑。这家生产Penfolds品牌葡萄酒的业者或许可以获得更好的管理，但在一个分散且品牌忠诚度偏低的市场中，或许也意味着酒商不适合以上市公司型态存在。

Treasury Wine已经向两组收购方公开帐册，而两组人马的不具约束力出价总值皆为34亿澳元(31亿美元)。KKR与Rhone Capital合作出价，而路透报导指出竞购者为TPG Capital。若这起交易真的完成，该公司2011年自Foster分拆出来的短暂上市公司身分也将画上句点。所有其他大型酒商都是隶属于规模更大的饮料集团之下，例如美国的Constellation Brands (STZ.N)、法国的Pernod Ricard (PERP.PA)、以及酒精饮料业巨擘帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)等等。

私募基金业者或许可以单纯地从改善Treasury Wine的运营来榨取一些价值。Treasury Wine 2013年营业利润率几乎只有Constellation Brands旗下葡萄酒及酒精饮品部门的一半，而该公司美国事业的存货控管不当，导致一年前资产大幅减记，其在高阶产品的行销花费也过于保守。

若摘去上市公司身分，应该会更容易解决Treasury Wine的种种问题。新任执行长Michael Clarke已经承诺将把重心放在豪华及高阶产品，然而这可能损及该公司在低阶大众市场业务。然而更大的问题是，仅管葡萄酒做为饮品颇具魅力，但这仍是一种资本密集的景气循环产业。就连一般的中阶市场消费者对于特定品牌的忠诚度，也不及啤酒等其他酒精饮品。

一名消息人士向路透表示，KKR所组成的财团打算缩小Treasury Wine规模，接下来可能把专注于高阶市场的业务拿到美国上市。要实现这样的计划，需要的是积极的行销。KKR在韩国Oriental Brewery的投资获致成功，证明其有能力振兴一家失去活力的饮料品牌。如果该公司能够说服股市投资人买进一家单纯的葡萄酒商，这也将是同样了不起的事。(完)

(译文审校 龚芳)

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