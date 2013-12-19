美国华人因试图向中国走私抗辐射芯片获刑三年

路透丹佛12月18日(记者 Robert Boczkiewicz/John Shiffman) -美国华人何朝辉（Philip Chaohui He，音译）因试图从美国加州向中国走私抗辐射微芯片，周三被判入狱三年。

何朝辉2011年底在洛杉矶附近一港口被捕，在他的汽车后备箱中发现了200个藏在婴儿配方奶粉罐中的抗辐射微芯片。

美国官员报告称，中国政府近期加大努力以获得这种美国制造的抗辐射微芯片。这种芯片对于卫星和弹道导弹的运行、保护军事硬件免受太阳和核辐射至关重要。

何朝辉周三在法庭上表示：“我全身心地热爱我移居的这个国家。我不会做有损这个国家的事。我万分抱歉。”

美国地区法院法官Wiley Y.Daniel宣布了判决结果，这一结果比检方要求的刑期少一年，比何朝辉辩护律师要求的多一年。

美国官员表示，他们认为这些微芯片是为中国太空项目所购买。何朝辉表示，他认为这些微芯片是用于商用，非政府使用。他说，他的动机是为了钱，与政治无关。

何朝辉出生在中国，20世纪90年代搬至美国。2011年4月，当时他在加州运输机构担任工程师，他利用自己的副业从美国艾法斯公司（Aeroflex）订购了312个抗辐射微芯片。

购买这种敏感技术在美国本地使用属合法行为，但若未获美国政府批准而将其出口国外则属违法。艾法斯公司雇员对何朝辉订购这么多微芯片产生怀疑，于是通知了美国国土安全部特工，随后国土安全部特工设计将何朝辉抓获。

何朝辉订购了312个抗辐射微芯片，被抓时只发现200个，其余112个芯片不知下落，美国当局认为其已被成功运至中国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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