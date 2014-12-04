《热点透视》卢布暴跌恐让俄罗斯企业陷入债务困境

图为11月7日在华沙拍摄的美元兑卢布汇价年线，背景为卢布现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon;编译 许娜

路透伦敦12月3日 - 俄罗斯并不存在外债问题。该国债务与国内生产总值(GDP)之比约为37%，而欧洲发达经济体则高达1.5-3倍，因此俄罗斯应该能轻松应对。但对俄罗斯企业和银行而言，情况就完全不同了。

原油价格在一年内暴跌40%，卢布也贬值了类似幅度，加之西方制裁导致俄罗斯在金融上遭到孤立，使该国企业和银行可能陷入严重的债务困境。政府将不得不插手。而这将付出代价--干预的程度甚至会更深，部分企业甚至会被重新国有化。

根据俄罗斯央行的数据，该国12月必须偿还300亿美元债务，接下来的18个月还要偿还1,380亿美元。其中政府所欠债务仅占2%，而非金融企业占了60%以上，其余债务则大多属于银行业者，包括俄罗斯最大的银行--国有银行Sberbank。

俄罗斯距离违约尚远。企业也有一些现金在手，即便他们以美元计价的债务自今年初以来增加了逾60%。理论上来说，其中一些企业会受益于卢布贬值提升出口竞争力。但非石油产品出口商很少，所以实际上卢布贬值的正面影响有限。

另一方面，俄罗斯银行业者即将面临美元资金紧张问题。他们必须在2016年中为500亿美元债务再融资。俄罗斯央行表示，拥有价值4,200亿美元的外储。这些储备可以用于防止发生重大灾难，但央行也在试图限制向银行系统注入流动性，怀疑存在针对卢布下跌的投机活动。

外储中有1,700亿美元属于政府的两个应急基金。但其中部分资金似乎都确定了用途，限制了手边可用现金的规模。

俄罗斯政府曾暗示，还能再承受两年的制裁。但油价和卢布下跌，让这个期限逐日缩短。(完)

(译文审校 张涛)

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