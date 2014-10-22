《热点透视》市场剧烈波动引人注目 但信心脆弱问题更堪忧

撰稿 Rob Cox; 编译 洪曦/高琦

路透纽约10月21日 - 在过去一周，你很难避开“波动”这个词。打开电视，人们很容易得出一个结论，即央行官员、企业老总、投资者和政界人士都认为波动性是困扰全球市场的最大难题。近期金融资产经历的剧烈涨跌走势令人心烦意乱。不过这只是一个更严重问题的表象：市场对于世界经济发展方向的设想已经被普遍接受，但这些设想实际上却不堪一击。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)直观地说明了市场的震荡程度。该指数采用标准普尔500指数期权价格，来显示投资者对近期股票市场波动程度的预期。一般情况下，人们认为指数越高，表明投资者越担心市场将在未来几周陷入颠簸走势。

市场的波动令人们难以在实体经济中对未来作出规划。因此，基金经理若担心市场价格大幅振荡，投资于现金资产或许是个明智的选择。公司高管可能暂缓增聘新员工或添置新设备，直到市况稳定下来。而央行官员在斟酌利率政策时，也可能会改变心意。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周四曾表示，美联储可能需要重新考虑在本月结束购债的计划。虽然布拉德的言论是为了回应通胀预期降低的问题，但在此之前，VIX指数已飙升至接近31的近两年高点。

然而，只关注波动性本身而不去探求其根本成因，是一个错误。波动性被认为是更大问题的表现症状，因此会促使人们追根溯源。从10月8日至上周触及高点期间，VIX指数上涨了一倍，可以借此机会对货币政策、地缘政治、经济成长乃至健康问题等令人担忧的因素进行一番考察。与这些因素有关的事件均导致原本获得市场普遍认同的经济预期变得不太站得住脚。

埃博拉危机的发展进程就清楚的诠释了这种情况，尽管某种程度上埃博拉并不在金融市场投资者惯常关注的范围内。仅仅几周以前，埃博拉还被视作只在西非地区肆虐的问题。即使当一位病毒感染者在美国德州被确诊后，美国卫生官员还是安抚民众称，埃博拉很容易被控制住。但随后数天里的发展已经明确证实，当初的那种自信满满至少在某种程度上是误判。

当然，美国拥有充足的资源，能够在初期阶段就阻止埃博拉疫情爆发。事实上，尼日利亚、塞内加尔和西班牙也都有类似的成果。但美国公众现在必须接受的现实是，美国疾病控制与预防中心(CDC)是有可能出现漏洞的。这对许多美国民众而言是一大震撼，他们一向认为美国CDC抵御各类危机的能力傲视全球，甚至是影片中的僵尸变种。

如果连CDC也会搞砸，比如就像这次，CDC未能阻止一个埃博拉病毒带原者登上一架载有约130人的商业航班，那么如何能相信其他信誉良好机构也能毫不失误呢，像是美联储、欧洲央行(ECB)、中国共产党、或俄罗斯的克里姆林宫，更不要说像OPEC之类公信力更差的组织。

布拉德在美联储内部可能属于少数派，在未来两年里也不是货币政策委员会的投票委员。但今年具有投票权的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一对CNBC表示，他认为没有理由推迟结束美联储购债计划。即便如此，如果美联储的部分官员开始质疑原先的信念，这就有可能让投资者坐立难安。

这场争论提醒了人们，货币政策不是按照一套预定的剧本走。实际情况更像美联储常讲的，政策是取决于数据表现。换句话说，就是事态发展可能出乎预料。同样的道理也适用于地缘政治事件。举例说，许多人认为，基于经济因素考量，俄罗斯总统普京不会让乌克兰危机升级，成为与西方作对的战争，中国国家主席习近平也不会将钓鱼岛争端演变成与日本之间的敌对状态。

但其他的因素，像是中俄两国国内的不满声浪，有可能迅速改变这两名领导人的盘算。这必将造成更大的市场波动。但这种波动只是更大危机的一个病状，并不是病源。（完）

(编译 洪曦/高琦 审校 徐文焰/蔡美珍)

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