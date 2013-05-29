《Bremmer专栏》不为世人所熟悉的中国和巴西间紧张关系

但我们不应该被这些协同效应欺骗。表面之下的压力在增长，即便两国都不会公开承认。巴西避免直接批评中国，并不意味着紧张气氛没有升温。实际上，巴西的迟疑正显示两国关系愈发复杂。

这种经济合作的问题是什么呢？以巴西航空工业公司为例。十年前中国承诺向该国增加投资以提高生产和销售。尽管巴西航空工业公司在中国仍然赚钱并出售喷气式飞机，但其扩张计划从未启动。中国政府迟迟不履行承诺，比方说承诺激励地方航空公司购买巴西航空工业公司的飞机。此外，巴西航空工业公司与中国航空工业第二集团公司的合资企业激励中国航空工业第一集团开发一种地区性喷气式飞机，而其与巴西航空工业公司的机型极其相似。巴西航空由此直接明白了在中国，知识产权怎样直接被学走，投资协议怎样被无视。

紧张局面的最深问题，是廉价的中国进口商品扼杀巴西的制造业企业，使巴西工业在国内外都没有竞争力。巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府对一些工业产品征税加以应对。尽管法案没有点名中国，但显然主要针对中国进口产品。罗塞夫还提出了本地化程度规定，这对中国打击最大(例如汽车制造厂)。此外，随着中国日益增长，巴西和中国企业在吸引中等技术制造业人才的竞争也可能加剧。

这种紧张不仅在中国和巴西的土地上出现。在非洲，新闻也关注有关中国愈发主导对非洲的投资。不过对于巴西扩大与葡萄牙语国家联系的注意则较少，例如安哥拉，莫桑比克，几内亚比绍，佛得角，以及圣多美和普林西比。巴西经济成长以及积极推广大型企业加深了这些联系。巴西石油公司Petrobras是安哥拉石油行业的重要参与者，淡水河谷在莫桑比克的莫阿蒂泽煤矿项目为世界级别。随着巴西挑战中国在非洲投资主角的地位，两国的对抗加剧。由于中国的金融资源更多，巴西企业和很多政府官员认为，中国的金元外交是对巴西在该地区投资的一个潜在威胁。

罗塞夫的外交政策也有微妙调整，更加关注经济事务。这阐明了上述所有情况，因其表明最令中巴两国矛盾最大的是经济事务，而非安全因素。巴西前总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在任时，双方交往旨在提升南南合作。罗塞夫对巴西实业家的要求更敏感些，这些实业家抱怨从中国进口商品，罗塞夫对中国的立场也就有所不同，更细致入微且更挑剔一些。

金砖国家尽管新成立了发展银行，但也并不是一个和睦的大家庭，而且从来都不是。在全球化的世界上，竞争太过激烈，各方利益和重视的事情分歧太大。各国的意识形态、政治或目标都未必一致。以巴西为例，金砖国家的标签带来了声望，是走向更显眼的国际角色的垫脚石。巴西希望成为参与者；印度希望迎头赶上；俄罗斯想成为霸主；中国则希望当老板。