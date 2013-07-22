《Bremmer专栏》中国经济增长率放缓是否引起社会不安？

(本文作者为路透专栏作家，文章仅代表其本人观点。)

撰稿 Ian Bremmer; 编译 朱晓军/戴素萍/兰秀娟

路透7月19日 - 最近看来，发展中国家大概都很难避免毫无预警，骤然爆发的抗议活动。

在巴西和土耳其，崛起的中产阶级开始反击政府不公义。抗议活动爆发，政府支持率急剧下滑。在埃及，经济和政局一样糟糕，军方罢黜总统穆尔西助长冲突和动荡。

中国似乎也可能发生这类目前出现在数个发展中国家的抗议活动。这不仅因为中国新兴中产阶级要求政府提供更好的服务和承担更多责任，而且经济增长速度近几季也逐渐放缓。但别想太多，至少目前来说，中国应对这类挑战的能力远优于其他新兴经济体。

先从经济谈起。多年来，专家和很多中国政府官员都认为，一旦中国国内生产总值(GDP)增长率跌至8.0%以下，就会引发失业危机，进而增大国内社会和政治动荡的风险。不过，中国财政部长楼继伟上周在华盛顿表示，中国经济可以应对7.0%甚至6.5%的增长率--这会是中国23年来最低的增长速度。

但与许多其他新兴市场不同的是，中国认为较缓慢的经济增速是可以管控的挑战。政府实际上认可增速放缓是达成改革和重新平衡目标的必要条件，目前亦正致力于主张这么做来争取民众对政治方面的认同。

特别是，北京当局希望这样的放缓可以迫使产业整合，减少资源消耗。这可以减缓对环境的伤害，这方面一直是政府主要的政治弱点。较缓慢的经济增速应该也能使房市降温，对中国城市居民而言，房价高涨一直是一大痛处。中国新的领导层正押注这些方面的进展将可以盖过经济成长放缓下，工作岗位减少所面临的风险。

从全球的角度来看，中国经济成长率减缓实际上是好事的可能性也很高。北京当局并未直觉地挹注资金到经济里以保持高速成长率，显示政府愿意开始进行温和的经济改革。这实际上相当于让泡沫缩小，而不是任其膨胀到破裂。这是今年3月新上任领导层的作风。他们没有这么害怕风险，对于中国势必要进行的经济改革，有着更长远的看法。

新任主席也让外界有乐观期待。习近平为人自信和即兴，比起前任领导人，他更加自然而有魅力。中国博客(部落格)圈的初期评论显示对他的第一印象好感居多。习近平利用这一胆识巩固了共产党内的支持。他的成功程度也将意味着为未来更多改革争取更多空间。

所有这一切都并不意味着中国必然稳定，或者没有潜在的问题。中国近期未面临重大动荡，可能会导致自满情绪，并给予它延后必要改革的余地。中国仍需进行长期和重大的经济和政治转型，才能从“发展中”国家过渡到“发达”国家。在人口结构、制造业成本和环境需求上，中国都有太多变革需要进行，才能一劳永逸地摆脱这些问题。(美国能感同身受。)

虽然为了实施一些经济改革，当局容忍较低的成长率是好现象，但是目前为止所有的改革都在体制内，还未触及体制本身。过去三十年中国轻易获得的成长率都是触手可得的果实，现在政府必须伸手去构树上更高的地方。但想要爬上更高的枝头，还有很长的路要走。

此外，中国还面临一个任何发展中国家都必须经历的主要挑战--阶层 分化。一如我曾经写过的，中国经济成长已造就出一批新的中产阶级，但他们的需求，与仍然为数众多、还需要脱离贫困的农业人口完全不同。短期内政府容忍较低的成长率，应有助于解决一部份上述问题。但最终北京当局仍必须调解这两大日益分化的阶层。这一样是个长期性的问题，但如果这些问题不解决，随着更多中国人民富裕起来，开始重视并争取更多权利，发生动荡不安的可能性也会上升。

别相信发展中国家面临的抗议活动会在中国上演，也别以为中国经济成长率放缓就是硬着陆迫近的迹象。中国的短期前景意外亮丽，但再往后更大的问题已隐约可见：习近平和他领导的政府是否有能力应对距离还有点遥远，但正慢慢移过来的暴雨乌云？(完)