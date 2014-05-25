布兰特原油持于110美元之上 受助于地缘政治忧虑

路透纽约5月23日 - 布兰特和美国原油期货周五上扬，受助于乌克兰和利比亚危机，以及全球两大石油消费国中国和美国向好的经济数据。

布兰特和美国原油期货本周连涨第二周。

投资者关注乌克兰局势，该国将在周日举行大选，之前乌克兰政府表示，有数十位军人周四在与亲俄罗分离主义者的冲突中死亡。

布兰特7月原油期货LCOc1攀升0.18美元，收报每桶110.54美元，盘中在110.25-110.67美元的区间内波动。布兰特原油期货本周上扬0.5%，之前一周攀升近2%。该合约周四触及3月4日以来最高111.04美元。

美国7月原油期货CLc1收涨0.61美元，报每桶104.35美元，本周上扬2.3%。

利比亚示威者周四关闭一家负责Brega油港运营的公司的总部，这是政府与反叛组织长达九个月的对峙期间唯一开放的东部油港。

周四出炉的向好的美国和中国制造业数据提振对未来原油需求增长的乐观情绪，并推高油价。

美国5月制造业增长加速，至三个月高位。中国5月制造业表现为今年最佳。

美国4月新屋销售增幅超过预期，点燃楼市复苏可能开始加速的希望。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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