布兰特和美国原油期货回落 因美元走强和供应充裕

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透纽约6月2日 - 布兰特和美国原油期货周一在震荡交投中走低，受累于美元走强，以及近期数据显示，石油输出国组织(OPEC)成员国石油产量增加。
布兰特7月原油合约LCOc1下跌0.58美元，收报每桶108.83美元，盘中触及109.87美元的高位，后回落至200日移动均线切入位109.07美元之下。
美国7月原油期货CLc1收挫0.24美元，报每桶102.47美元，盘中触及103.35美元的高位。
行业情报公司Genscape今日稍早发布的报告显示，TransCanada Corp TRP.TO 的Keystone Gulf Coast输油管道被关系，稍后有消息称，TransCanada正在对输油管道进行维护，直到周三。市场未受上述消息的影响。
“原油期货呈拉锯走势，看似正试图寻找下一个驱动因素，尽管有报导称石油输出国组织(OPEC)成员国伊拉克和伊朗的石油出口不断增加，且美国石油生产保持强劲等因素重压油市，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。
伊拉克油长周日称，5月石油出口增长8%，一个新油港投运将使该国的付运能力每日增加80万桶。
周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。
美元兑欧元周一走强也重压以美元计价的商品。
路透技术分析师王涛(音)预计，布兰特原油期货在跌穿109.41美元支撑位后将继续跌向108.43美元。美国原油期货预计将结束反弹之势，跌至102.30美元的支撑位。
布兰特和美国原油期货早盘上扬，因官方数据显示，中国制造业活动5月扩张速度为五个月来最快。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，5月制造业采购经理人指数(PMI)自前月的50.4升至50.8，高于路透调查预估中值50.6。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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