布兰特原油期货在震荡交投中走低

* 中国3月PMI数据显示制造业萎缩

* 对中国将采取措施刺激经济的希望限制跌幅

* 乌克兰危机和利比亚动荡局势使市场关注供应风险

路透纽约3月24日 -布兰特原油期货周一走低，美国原油期货小涨，市场交投震荡，因乌克兰危机和利比亚动荡局势引发的供应忧虑抵销了全球最大石油消费国中国制造业数据疲弱给油市造成的拖累。

汇丰中国3月制造业PMI初值降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。数据直指中国需求持续放缓，且进一步巩固了对中国经济成长放缓的忧虑。

供应忧虑日内多数时间支撑布兰特原油期价，因俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的对峙局面可能干扰来自该国的能源供应。俄罗斯是欧洲主要的石油和天然气供应国。

受内乱影响，利比亚石油出口也较其日产能低逾100万桶。

布兰特5月原油期货下跌0.11美元，结算价报每桶106.71美元。该合约上周连跌第四周。美国原油期货上扬0.14美元，结算价报每桶99.60美元。

两大指标原油期货整日在平盘上下游走，布兰特原油期价的波幅超过1美元，日低为106.45美元，日高为107.50美元。美国原油期价的波动区间较大，从99.05美元到100.29美元。

布兰特较美国原油期货溢价小幅收窄，从周五收盘价7.46美元收窄至7.21美元。

布兰特原油期价收盘后进一步走低，1911GMT，下跌0.33美元，报106.60美元。美国原油期货盘后也下跌0.04美元。

对克里米亚地区紧张局势仍可能恶化的忧虑扶助限制跌幅。北约(NATO)最高军事指挥官周日表示，俄罗斯在乌克兰边境集结了“非常大规模”的军力，在吞并克里米亚后，俄罗斯可能又在觊觎前苏联的另一个共和国摩尔多瓦共和国。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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