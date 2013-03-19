布兰特原油期货大跌2%至三个月低点

* 塞浦路斯议会否决了将征收储蓄税作为救助的条件

* 关注美国上周库存数据

路透纽约3月19日 - 布兰特原油期货周二大跌2%，至每桶不到108美元的三个月低点，因塞浦路斯救助的不确定性令投资人担心欧债危机及其对能源需求的冲击。

塞浦路斯议会周二以压倒性多数拒绝了非常不受欢迎的对银行储蓄征税的提议，令该国是否能获得国际援助划上问号。塞浦路斯需要国际金援来避免违约和银行业崩溃。

周末提出的向储蓄征税的提议是获得国际救助的条件之一，这令投资人再度担心欧元区应对债务危机的能力，本周股市和油价大跌。黄金等其他避险资产上涨。

“塞浦路斯虽然不大，但它的状况显示欧盟的问题远未解决，这会令需求加速降低。”Natixis分析师Abhishek Deshpande表示。

布兰特5月原油期货触及三个月低点107.25美元，结算价跌2.06美元或1.88%，报每桶107.45美元。

美国原油期货结算价跌1.58美元，报每桶92.16美元。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至14.61美元，为1月中来最窄。

投资人关注周二稍晚美国石油协会(API)和周三早美国能源资料协会(EIA)将公布的上周美国原油库存数据。

路透访查的分析师预计上周美国原油库存增加200万桶，汽油库存减少210万桶。(完)

(编译 李军; 审校 于春红)

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