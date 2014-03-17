布兰特原油期货大跌2美元

* 美国等国拒绝承认克里米亚公投结果

* 美国和欧盟宣布对俄罗斯和乌克兰多人实施制裁

* 调查预计美国原油期货料增加280万桶

路透纽约3月17日 -布兰特原油期货周一下挫逾2美元至近六周低点，因全球供应充裕，盖过了对俄罗斯和西方在克里米亚命运问题上的紧张关系的担忧。

在克里米亚周日公投，决定入俄后，美国和欧洲对俄罗斯的一些官员实施了制裁。制裁针对的是个人，而不影响整体贸易或金融措施，作为全球第二大产油国的俄罗斯原油供应迄今未受影响。

美国总统奥巴马重申西方仍希望透过外交途径和制裁解决危机，使美国和欧洲季节性的低原油需求以及全球供应充裕这两项因素重压油价。

“如果乌克兰没有坏消息，整体油市将小幅回落，”Global Hunter Securities宏观策略师RichardHastings表示，“市场对短期全球需求有许多顾虑。”

5月布兰特原油期货大跌2.05美元，至106.16美元的日低，为2月6日来最低水准。该合约结算价跌1.97美元，报106.24美元。

美国原油期货一度下挫1.52美元，至97.37美元低点，结算价跌0.81美元，结算价报每桶98.08美元。

RBOB汽油期货大跌7.9美分至2.8811美元。

路透初步调查结果显示，市场预计上周美国原油库存增加280万桶。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别在周二和周三公布库存数据。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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