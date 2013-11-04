* 布兰特原油期价走坚，上周五大跌

* 布兰特原油出现期货溢价，为6月来首见

路透纽约11月4日 -布兰特原油期货周一上扬，盘中受低于预期的美国经济数据拖累跌至四个月低位后反弹，因交易商在早盘走低后买回空头头寸以锁定获利。

商务部公布的数据显示，反应企业支出计划的不包括飞机的非国防资本材新订单9月回落1.3%。

12月布兰特原油期货价格盘中一度跌至1月合约之下，除合约到期日外，为6月以来首次出现期货溢价。期货溢价市场通常暗示供应充裕，且较之更普遍的现货溢价市场结构，被视为更为利空。

12月布兰特原油期货合约攀升0.32美元，收报每桶106.23美元，盘中触及四个月低位105.13美元。上周五急跌3美元。

美国12月原油期货上扬0.01美元，收报每桶94.62美元，盘中触及四个月低位94.06美元。

布兰特较美国原油价差扩阔至11.61美元，上周五收报11.30美元。

交易商和分析师表示，他们预计本周公布的库存数据将显示，上周美国原油库存将连续第六周增加。过去一周一直呈现期货溢价状态的美国近月原油合约周一寻获一定的技术支撑。

德国商业银行将2014年布兰特原油价格预估下调9美元，至每桶106美元，称全球油市应供应过剩的状况明年应会持续。

利比亚的紧张局势支撑油价，该国东部拜尔盖地区自治运动领导人周日一致宣布成立拜尔盖地区联邦政府。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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