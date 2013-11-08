布兰特油价下挫 受伊朗核问题谈判取得进展影响

路透纽约11月7日 -布兰特原油期货周四下滑近2%，连续第三日下跌，因美元强劲，且伊朗和西方国家之间就伊核计划的谈判取得进展，均打压油价。

欧洲央行降息至纪录新低点提振美元，使得以美元计价的原油对美国之外的买家而言变得更贵。正面的美国经济数据亦支撑美元兑欧元和日圆。

伊朗和六大国之间的谈判取得进展，该谈判旨在结束双方持续十年之久的核问题僵局，但伊朗外长周四表示，谈判过程“艰难”。对伊朗的制裁使得油市日供应减少了约100万桶，伊朗的石油收入减少60%。

“布兰特原油估值过高，任何有关谈判的消息或进展都是利空，将会打压油价，”Energy Security AnalysisInc的董事总经理Sarah Emerson说。

除了近期利比亚出现供应中断外，“布兰特油价水平似乎比基本面暗示的要更强劲，”Emerson补充称。

布兰特原油期货跌1.78美元，或1.7%，结算价报每桶103.46美元，盘中一度最多跌去2美元，至103.24美元，为7月2日以来最低。该合约本周下跌了逾2%，有可能连续第四周收低。

实货供应过剩的状况目前在期货市场得到体现，布兰特原油期货12月合约较2014年1月合约为贴水。

美国原油期货收低0.60美元，报每桶94.20美元，昨日曾录得逾一个月以来最大单日百分比涨幅。

美国原油期货在过去八天中，只有两天为上涨，因供应充裕且产量较高打压油价。

布兰特原油较西德克萨斯中质油(WTI)的溢价盘中每桶最多缩窄1.56美元至8.88美元，为10月25日以来最低位。结算收盘时报9.26美元。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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