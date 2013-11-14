布兰特原油上扬 因利比亚供应忧虑

* 布兰特原油较美国原油溢价触及3月以来最阔

* 叶伦表示为扶助经济美联储还有更多工作要做

路透纽约11月14日 -布兰特原油期价周四上扬，受助于利比亚出口受扰。美国原油期价走低，因交易商担心不断增加的美国库存。但两间市场均因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将保持刺激举措而受到支撑。

布兰特原油较美国原油期货溢价盘中攀升至15.87美元的八个月高位，因美国原油合约跌至6月初以来最低92.51美元。

交易商称，政府数据显示，美国原油库存连续第八周增加，库辛原油库存连续第五周攀升，拖累油价。

不过，布兰特原油期价因利比亚供应问题迟迟得不到解决而受到支撑。美联储主席提名人叶伦证实美联储可能在较长时间内保持宽松货币政策的消息也支撑油市和其他资产。

美国汽油期货今日的涨幅最大，上扬逾2%，因美国能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国汽油库存因炼厂维护季连续第五周减少。

布兰特12月原油合约上扬1.42美元，收报每桶108.54美元，盘中升穿200日移动均线，为近两周来首次。该合约周四到期。自上周触及约103美元附近的四个月低位后，布兰特原油累积反弹了逾5%，受助于利比亚供应受扰。

交投更为活跃的1月布兰特合约收涨1.39美元，报每桶108.28美元。

美国原油期货回落0.12美元，收报每桶93.76美元，日高为94.43美元。

美国RBOB汽油期货攀升5.57美分，收报每加仑2.6837美元，延续在11月初触及2011年12月以来最低2.50美元后出现的反弹之势。

国际能源署(IEA)表示，目前看起来油市供应良好，但利比亚和伊拉克的生产问题，以及北半球冬季需求增加可能在油价近期回落后推高价格。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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