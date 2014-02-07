布兰特原油期货收高 受欧元走强和供给吃紧带动

* 美国炼厂维护对该国原油需求构成压力

* 北海原油供给吃紧

* 关注周五1330GMT将公布的美国非农就业数据

路透纽约2月6日 - 布兰特原油期货周四收高近1美元，受欧元走强、法国港口关闭以及北海原油供给吃紧的支撑。

欧元兑美元达到一周高位，此前欧洲央行宣布维持指标利率不变。

法国一场24小时的罢工迫使原油码头Fos-Lavera关闭并削减了该地区的供给。

定于3月装船的四个指标北海原油数量较少，令供给吃紧。

美国原油期货一度上涨，但之后因有关美国炼厂进入维护季的消息而回吐近半数涨幅。

Citgo Petroleum Corp PDVSAC.UL开始关闭其在德州CorpusChristi的炼厂，进行为期大约35日的例行维护。

此消息一出，美国原油期货下跌了近0.60美元。

宾州Schork Report编辑Stephen Schork说：“现在到了(炼厂)维护高峰季，将会导致需求疲弱。”

美国原油期货收高0.46美元至每桶97.84美元，较布兰特原油期货贴水扩大0.48美元至每桶9.35美元。周三，该贴水曾收窄至7.94美元，创下10月10日以来的最窄水平。

周四上午美国公布的强劲经济数据，以及美国汽油期货上涨，都支撑了美国原油期货价格。

数据显示美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期，擦亮劳动力市场及整体经济前景。

交易商周五将关注1330 GMT出炉的美国非农就业数据，许多人将至视为能显示美国劳工市场形势的头号数据。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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