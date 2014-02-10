布兰特原油下跌约1美元

* 市场预期美国经济刺激计划在原定的轨道之上

* 利比亚石油产量上升至每日60万桶

路透纽约2月10日 -布兰特原油周一下跌约1美元，因市场预期美国持续的严寒将会结束，令取暖油价格下跌，拉低油价，且利比亚和北海石油供应增加。

投资人也等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)新主席叶伦本周在国会作证时，就美联储货币政策进程的方向提供线索。

预期本周美国大城市天气温和，限制取暖油燃料需求，尽管另一个雪暴本周将到达美国东北部。

美国取暖油期货周一下滑1.7%，结算价报每加仑2.9981美元，受累于现货柴油价格疲弱，也向原油价格施压，Schork Report编辑Stephen Schork表示。

3月布兰特原油下跌0.94美元，结算价报每桶108.63美元，日高在109.75美元，为1月2日来最高。3月合约将在周四市场收盘到期。4月布兰特原油下跌0.89美元，结算价报每桶107.96美元。

美国原油收升0.18美元，结算价报每桶100.06美元，为今年来首次收在100美元以上。

布兰特原油和美国原油价差稍早走宽至10美元，为一周来首次，之后收窄，收报每桶8.57美元。

路透调查显示，交易商和分析师预料最新一周美国原油库存将大幅增加300万桶。馏分油库存料减少230万桶。

英国最大油田将进行今年总计九周的维修，远多于交易商原本预计的两周维修。北海3月原油装运下降，可能被视为需求减少，这使布兰特原油承压，分析师说。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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