布兰特原油小涨 受天气疑虑推升取暖油和汽油需求所助

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
* 路透调查显示，馏分油库存预料减少230万桶
* 叶伦称美联储仍在缩减刺激计划的轨道之上
路透纽约2月11日 -布兰特原油周二小升，美国取暖油和汽油需求带来支撑，因预期美国持续寒冷的天气将导致馏分油库存再次大幅减少。
一交易商表示，严寒天气支撑取暖油价格；而交易商出脱取暖燃料和汽油的利差交易，为美国汽油期货提供一些支撑。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，她不会突然改变美联储的货币政策，美联储将继续缩减刺激计划。油市对叶伦的讲话无甚反应。
分析师反而关注美国石油协会(API)公布的周度库存报告。
美国石油协会(API)称，美国最近一周原油库存增加210万桶，汽油库存减少47.9万桶，馏分油库存减少150万桶。
布兰特原油上涨0.05美元，结算价报每桶108.68美元。
美国原油稍早受美股攀升支撑而上涨，但终场收低0.12美元，报每桶99.94美元。
美国超低硫柴油收升3美分，报每加仑3.0281美元。
美国汽油期货收高2.78美分，报每加仑2.7526美元。
随着美国炼厂进入维护期，市场预期原油需求将会放慢，这令美国原油期货价格承压。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布其周度库存报告。
路透调查显示，截至2月7日当周，美国馏分油库存预料减少230万桶，汽油库存减少10万桶，原油库存增加270万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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